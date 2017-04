Diễn đàn Stack Overflow là một điểm đến quen thuộc của các lập trình viên trên thế giới, không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, hỏi đáp mà còn là kho kiến thức đáng giá cho các lập trình mới nhập môn. Nếu như bạn đang băn khoăn không biết sử dụng Python như thế nào, hoặc thường xuyên gặp rắc rối với ngôn ngữ Clojure, Stack Overflow sẵn sàng mang đến câu trả lời hợp lý.

Cũng chính nhờ sự phổ biến rộng rãi với hàng tá ngôn ngữ lập trình mà Stack Overflow đã quan sát và ghi nhận được một số xu hướng thú vị về người dùng. Như để trả lời cho câu hỏi "ngôn ngữ lập trình nào phổ biến nhất hiện nay", Stack Overflow cho biết chúng thay đổi tùy thuộc vào các khoảng thời gian trong ngày.

C# được sử dụng nhiều nhất vào ban ngày, còn C được ưa chuộng vào ban đêm.

Cụ thể là vào thời gian từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, C# của Microsoft cho thấy sự thống trị của mình khi chiếm tới 10% tổng số ngôn ngữ lập trình được dùng trên thế giới. Đây không phải là một điều quá bất ngờ, bởi C# từ trước tới nay vốn luôn rất thông dụng và được sử dụng rộng rãi, từ các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới, cho tới các công ty startup mới thành lập.

Tuy nhiên các lập trình viên C# có xu hướng bắt đầu công việc từ sớm và kết thúc chúng trong giờ hành chính (6 giờ chiều). Sau khoảng thời gian này, lượng người dùng C# giảm đáng kể, nhường lại vị trí cho các ngôn ngữ khác, điển hình như C.

Trái với người anh em C# thì ngôn ngữ C lại được biết đến như một ngôn ngữ lập trình "về đêm", khi có lượng người dùng cao nhất từ sau 6 giờ tối và kéo dài tới sáng. Điểm tương đồng cũng xuất hiện đối với các lập trình viên sử dụng JavaScript và Python, chỉ có điều chúng vẫn thấp hơn đáng kể so với ngôn ngữ C.

Tần suất sử dụng các nền tảng framework trên thế giới theo ghi nhận của Stack Overflow.

Bên cạnh đó, không ngạc nhiên gì khi các phần mềm framework được sử dụng nhiều nhất trong ngày có liên quan tới các ứng dụng dành cho doanh nghiệp của Microsoft như Sharepoint và SQL Server. Tuy nhiên một lần nữa, thứ tự lại đảo lộn vào ban đêm khi Stack Overflow ghi nhận các ngôn ngữ và framework kém nổi bật như Haskell, Meteor và Go soars "lên ngôi".

Nguyễn Nguyễn

Theo TNW