Loạt sản phẩm giảm giá sốc nhất 6 tháng đầu năm 2017

LG G5 SE

Giá: 5,5 triệu đồng

Giảm: 4,5 triệu đồng

Liên tiếp 2 đợt điều chỉnh giá bán, mẫu LG G5 hiện chỉ được chào bán ở mức 5,5 triệu đồng, tức giảm đến 4,5 triệu đồng so với giá bán đầu bán ra trong năm 2017. Như vậy, đây là sản phẩm có mức giảm giá cao nhất trong 6 tháng đầu năm qua.

Lý giải cho việc giảm sốc như vậy, theo một đại lý, thương hiệu đến từ Hàn Quốc trong năm nay không tập trung vào việc quảng bá cũng như bán smartphone tại Việt Nam. Điều này khiến cho người dùng không thực sự quan tâm cũng như tạo động lực để họ có thể tìm kiếm mua máy. Bên cạnh đó, G5 SE chỉ bán ở một vài đại lý nên khả năng lan tỏa sản phẩm cũng kém hơn.

Về sản phẩm, LG G5 SE tạo khác biệt với cụm camera kép gồm camera chính của máy có độ phân giải 16 MP, khẩu độ f/1.8 và camera phụ 8MP, khẩu độ f/2.0 và có khả năng mở rộng một góc 135 độ. Đáng chú ý, G5 SE là mẫu smartphone thứ 2 của LG có thiết kế mô-đun hóa, cho phép tháo rời từng mô-đun để thay thế và tăng trải nghiệm.

Xiaomi Mi Mix 18K

Giá: 12,5 triệu đồng

Giảm: 4,4 triệu đồng

Bên cạnh LG G5, Xiaomi Mi Mix 18K cũng là sản phẩm có mức giảm khá sốc trong 6 tháng đầu năm qua, mức giảm đến 4,4 triệu đồng.

Theo một số đại lý, đợt giảm vừa qua nhằm mục đích để xả hàng tồn để chuẩn bị bán ra thị trường phiên bản nâng cấp của dòng sản phẩm này.

Mi Mix 18K sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu gốm để chế tác sản phẩm. Điểm nhấn chính của Xiaomi Mi Mix đó là màn hình tựa không viền chiếm đến 91,3% mặt trước.

Bên trong, máy dùng vi xử lý lõi tứ Snapdragon 821, RAM 6GB cho phiên bản bộ nhớ 256 GB.

HTC U Ultra

Giá: 14,9 triệu đồng

Giảm: 4 triệu đồng

U Ultra là dòng sản phẩm cao cấp đầu tiên trong dòng U mới nhất của HTC nhằm tái định vị thương hiệu. Tuy nhiên, mức định giá ban đầu của sản phẩm này khá cao khiến cho doanh số tụt giảm. Do đó, máy đã qua 2 đợt điều chỉnh, giảm giá mạnh trong tháng 4 năm nay, lần đầu là 2,5 triệu đồng và lần tiếp theo là 1,5 triệu đồng, đưa giá bán máy hiện tại về mức 14,9 triệu đồng. Đây là mức giá dễ chịu hơn, giúp dòng sản phẩm đến từ HTC dễ dàng cạnh tranh với các đối thủ tại thị trường Việt.

U Ultra có lối thiết kế hoàn toàn mới so với những dòng sản phẩm trước đây của hãng. HTC sử dụng ngôn ngữ thiết kế mang tên Liquid Surface với bề mặt kính trong suốt, cứng cáp thay vì kim loại nguyên khối. Bề mặt kính mới tạo ra các phản chiếu hình ảnh đẹp mắt cho sản phẩm.

Về mặt cấu hình, U Ultra tích hợp hai màn hình 5,7 inch độ phân giải Quad HD (2560 x 1440 pixel) và màn hình thứ hai kích thước 2,05 inch (160 x 1040 pixel), công nghệ Hiển thị kép (Dual Display). Mặt kính của máy sử dụng kính cường lực Gorilla Glass 5 chống trầy xướt.

Galaxy S7 edge phiên bản Coral

Giá cũ: 15,5 triệu đồng

Giảm: 3 triệu đồng

Trong 6 tháng đầu năm qua, Samsung cũng đã có vài lần điều chỉnh giá bán của mẫu Galaxy S7 Edge để kích cầu. Tổng các lần điều chỉnh vừa qua đã giảm đén 3 triệu đồng, đưa giá bán từ 18,5 về mức 15,5 triệu đồng như hiện nay. Đây được xem là mức giá đầy cạnh tranh khi so với các sản phẩm cùng phân khúc và qua đó, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn trước đây.

Về S7 edge Coral, đây là dòng sản phẩm sở hữu màu sắc độc đáo nhất hiện nay, khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm cao cấp khác hiện nay. Theo Samsung, xanh coral là màu sắc chủ đạo của năm 2016,mang đến vẻ đẹp thư thái và tĩnh lặng.

Phiên bản S7 edge xanh coral cũng trang bị cấu hình và tính năng tương tự thế hệ trước.

Xperia XZ

Giá: 10,9 triệu đồng

Giảm: 2 triệu đồng

Trong 6 tháng qua, Sony cũng điều chỉnh giá bán của mẫu Xperia XZ về mức 10,9 triệu đồng, tức giảm 2 triệu đồng so với giá bán cũ.

Động thái này của Sony nhằm mục đích tạo cạnh tranh hơn cũng như chào đón loạt sản phẩm Xperia thế hệ mới vừa trình làng như mẫu Xperia XZs, XZ Premium...

Về sản phẩm, Xperia XZ được chế tạo theo phong cách monolithic, sử dụng chất liệu kim loại Alkaleido để chế tạo vỏ máy. Máy hỗ trợ khả năng chống nước đạt chuẩn IP68 và có 3 màu sắc để người dùng lựa chọn gồm: bạc, đen và xanh.

iPhone 7 Plus 128 GB

Giá mới: 23,7 triệu đồng

Giảm: 1,5 triệu đồng

Trong 6 tháng đầu năm, các mẫu iPhone cũng có mức giảm đồng loạt, mức giảm ít nhất 5% so với giá bán trước đó. Đơn cử mẫu iPhone 7 Plus 128 GB, hiện được chào bán ở mức 23,7 triệu đồng, tức giảm 1,5 triệu đồng so với giá bán trước đó.

Lý do giảm giá như trên, theo một số nhà bán lẻ, việc điều chỉnh giá bán được diễn ra đúng chu kì phát hành của sản phẩm và đồng thời giảm giá để kích cầu mua sắm.

Về mặt sản phẩm, điểm nhấn của iPhone 7 Plus đó là camera với sự góp mặt của một ống kính góc rộng tiêu chuẩn và máy ảnh thứ hai là một ống kính tele cho phép zoom quang học lên đến 2x. Nó cũng có khả năng lên đến 10x zoom kỹ thuật số.

Gia Hưng