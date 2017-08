Kiểm tra điện thoại của chồng và phát hiện gây sốc

Theo Công tố viên Mark Giuliani tại tòa án thành phố Newscastle (Anh) cho biết một người phụ nữ với danh tính không được tiết lộ khi kiểm tra điện thoại di động của chồng mình trong một lần anh này để quên điện thoại ở nhà thì phát hiện thấy một ứng dụng có tên gọi Video Locker (Khóa video) trên thiết bị.

Người phụ nữ kinh hãi phát hiện bị chính chồng mình cưỡng hiếp và quay video trong lúc đang ngủ say (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ này đã thử truy cập vào ứng dụng này nhưng bất thành vì bị đặt mật khẩu, điều này khiến cô hết sức tò mò với nội dung bên trong ứng dụng. Sau một vài lần thử với các mật khẩu khác nhau, cô đã có thể truy cập vào ứng dụng này và nhận ra đây là một ứng dụng giúp bảo vệ các nội dung video riêng tư.

Tuy nhiên người phụ nữ này đã lập tức hoảng hốt khi phát hiện ra những đoạn clip ghi lại cảnh chồng đang “quan hệ” với cô trong lúc cô đang ngủ say. Công tố viên Giuliani cho biết những đoạn clip có độ dài từ 30 giây đến 2 phút, đều có nội dung người chồng đang quan hệ với vợ mình ở nhiều thời điểm khác nhau, trong khi người vợ đang ngủ say và không hay biết chuyện gì đang xảy ra do uống rượu say từ trước đó..

Được biết cặp đôi này đã kết hôn được hơn 10 năm và hiện đã có 2 con cùng nhau. Những đoạn video được người chồng quay từ tháng 9/2016 đến đầu năm 2017.

Sau khi phát hiện thấy những đoạn video này, người vợ đã lập tức gọi điện cho chồng và nói: “Tôi đã xem những đoạn video anh cưỡng hiếp tôi trên điện thoại di động”. Người chồng sau đó đã không trở về nhà mà tự đến đầu thú với cảnh sát.

Người chồng 30 tuổi này sau đó đã thừa nhận hành vi phạm pháp luật khi cố gắng quan hệ tình dục mà không được phép, dù đó chính là người vợ của mình. Người này sau đó đã phải chịu mức án tù 9 năm và bị đưa vào danh sách “những tên tội phạm tấn công tình dục” trong suốt cuộc đời mình.

Về phần mình, người vợ trong vụ án nói trên cho biết bản thân cô rất sốc và cảm thấy bị tổn thương với những hành động của chồng dành cho mình: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể làm những điều mà anh ấy đã làm với tôi”.

T.Thủy

Theo WWWN