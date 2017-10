iPhone 8 và 8 Plus chính hãng bất ngờ giảm giá vì "ế ẩm"

Giá bán iPhone 8 Plus chính hãng giảm 600 ngàn đồng

Theo thông tin từ nhà bán lẻ này cho biết, giá iPhone 8 và 8 Plus chính hãng do FPT Trading phân phối đang chứng kiến sức mua khá kém và không thể cạnh tranh với nguồn hàng xách tay từ bên ngoài. Do đó, hệ thống này đã chủ động điều chỉnh giá bán, giảm 600 ngàn đồng trên mỗi iPhone 8 và 8 Plus chính hãng nhằm giúp máy có thể cạnh tranh hơn.

Ông Nguyễn Lạc Huy, truyền thông của CellphoneS cho biết: “Năm nay chứng kiến mẫu iPhone chính hãng ế ẩm như vậy và không đủ cuốn hút người dùng. Việc điều chỉnh giá là điều cần thiết để mong hút thêm khách hàng”.

Lý giải thêm, ông Huy cho biết, các mẫu iPhone chính hãng do FPT Trading phân phối có mã tương tự các sản phẩm iPhone xách tay đang bán ở VN. Khác biệt duy nhất là chính sách bảo hành 1 đổi 1 nhưng giá lại chênh lệch khá cao, hơn 2,5 triệu đồng. Do đó máy kén khách và rơi vào tình trạng ế ẩm. Trong khi sức mua iPhone 8 Plus lại đang tăng lên, người dùng lựa chọn hàng xách tay khá nhiều vì giá đang khá rẻ.

Theo ông Minh Tuấn, điều hành Minh Tuấn Mobile, các mẫu iPhone 8 Plus cũng đang bán mạnh trở lại, màu vàng đang là màu sắc được lựa chọn nhiều nhất. Việc nguồn hàng này đan g bán tốt trở lại bởi giá đã về với mức chạm đáy, dưới 20 triệu đồng.

iPhone 8 không hút người dùng Việt

Riêng iPhone 8, đại diện các cửa hàng cũng chia sẻ, mẫu sản phẩm này thực sự kén khách hàng và ít được người dùng Việt lựa chọn. Dù giá hiện tại của máy chỉ trên 17 triệu đồng một chút nhưng vẫn không nhiều người hỏi mua.

Hiện mẫu iPhone 8 và 8 Plus chính hãng do FPT Trading được hệ thống này bán ở mức giá lần lượt là 19,2 và 22,4 triệu đồng. Trong khi hàng xách tay hiện đang chào bán ở mức 17,4 triệu đồng cho iPhone 8 và 19,9 triệu đồng cho iPhone 8 Plus.

Ngoài ra, sắp tới trong đầu tháng 11 tới đây, các mẫu iPhone 8 và 8 Plus chính hãng có mã VN/a do 2 hệ thống lớn bán ra ở mức cao hơn 1 triệu đồng so với giá từ FPT Trading. Dự báo của các chủ cửa hàng, sản phẩm này sẽ khó thể cạnh tranh và không gặt hái được doanh thu tốt nếu đúng như giá dự kiến, rơi vào mức 20,9 triệu đồng cho bản iPhone 8 64 GB và 25,79 triệu đồng dành cho bản 256 GB. Riêng iPhone 8 Plus sẽ có giá từ 23,79 triệu đồng.

Gia Hưng