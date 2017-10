iPhone 8 "ế ẩm", Apple lặng lẽ khai tử iPhone 7 bản 256GB

iPhone 7 và iPhone 7 Plus

Dù mới ra mắt được ít lâu nhưng hai thế hệ iPhone 8 và 8 Plus đang chứng kiến sức mua thấp hơn rất nhiều so với các thế hệ tiền nhiệm. Nguyên nhân được cho là đến từ nhiều phía: khi một mặt iPhone 8 không có nhiều cải tiến đáng kể so với iPhone 7, còn mặt khác lại do thế hệ iPhone X quá thu hút người dùng, làm dấy lên tâm lý "thà đợi mua iPhone X còn hơn."

Nhiều báo cáo thậm chí tiết lộ rằng iPhone 7 còn đắt hàng hơn iPhone 8 tại thị trường Mỹ, khiến các "sếp" Apple vô cùng đau đầu. Gần đây, có thông tin cho rằng Apple đã quyết định biến iPhone 7 thành "vật hiến tế" bằng cách khai tử phiên bản bộ nhớ lớn nhất (với mức dung lượng 256GB) nhằm kích thích nhu cầu mua iPhone 8 của người dùng.

Theo Mashable, Apple đã xác nhận thông tin trên, nói rằng hãng "không còn trực tiếp cung cấp phiên bản iPhone 7 bộ nhớ 256GB", nhưng từ chối phản hồi các câu hỏi liên quan. Trước đó, một nguồn tin từ Wayback Machine cho biết Apple thậm chí đã ngừng bán mẫu iPhone 7/7 Plus phiên bản bộ nhớ 256GB kể từ ngày 12/9 - tức cùng thời điểm ra mắt iPhone 8.

Biểu đồ từ khóa của Google Trends cho thấy người dùng dành sự quan tâm nhiều hơn tới iPhone 7 thay vì sản phẩm mới ra mắt là iPhone 8.

Động thái này có vẻ như không mang đến nhiều tác động tới thị trường, nhưng trên thực tế chính là một ví dụ hoàn hảo về cách mà Apple kích cầu cho các dòng sản phẩm mới (ở đây là iPhone 8/8 Plus), bằng cách mang đến những lợi ích thiết thực cho người dùng chịu chi.

Cần nhớ rằng việc bỏ đi phiên bản bộ nhớ 256GB trên iPhone 7 đã khiến iPhone 8 và 8 Plus trở thành những sản phẩm duy nhất của Apple có sở hữu bộ nhớ tối đa lên tới 256GB. Bộ nhớ lớn hơn đồng nghĩa rằng người dùng có thể lưu trữ ảnh/video, tải ứng dụng,... một cách thoải mái mà không cần lo hết dung lượng. Trước đó, Apple tiếp tục "nói không" với thẻ nhớ mở rộng trên các dòng iPhone mới, càng khiến dung lượng bộ nhớ trở thành một yếu tố đáng để cân nhắc.

Tất nhiên là người dùng giờ đây vẫn có thể mua iPhone 7 phiên bản 256GB khá thoải mái do nguồn cung sẵn có tại các cửa hàng hoặc do các nhà mạng phân phối. Tuy nhiên trong một thời gian khoảng vài tháng sắp tới, khi lượng hàng tồn kho đã hết, thì đây chắc chắn là một yếu tố sẽ tác động mạnh tới nhu cầu mua sắm, khiến iPhone 8 và iPhone X thêm phần hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng.

Dưới con mắt của các chuyên gia, Apple đang đứng trước một thử thách lớn trong năm 2017 khi các dòng iPhone phát triển theo hướng vô cùng phức tạp. Đầu tiên là việc loại bỏ đi dòng "S" bằng cách ra mắt iPhone 8 thay vì iPhone 7S, rồi tới cách gọi tên của iPhone X (iPhone 10) cùng với loại bỏ đi nút Home, loại bỏ đi cảm biến vân tay - vốn là những tính năng rất đỗi quen thuộc với người dùng. Sự phức tạp ấy sẽ để lại những quyết định đầy thách thức đối với người tiêu dùng liên quan tới việc "có nên nâng cấp hay không" hay "nếu mua thì mua sản phẩm nào"?

