iPhone 7 Plus mới mua bất ngờ phát nổ trên giường ngủ khi đang cắm sạc

Theo thông tin từ tờ báo The Paper, sự việc xảy ra tại thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) vào hôm thứ 7 tuần trước (22/4), khi một cô gái họ Trần cắm sạc chiếc iPhone 7 Plus của mình qua đêm và đặt sát gối trên giường trước khi đi ngủ.

Vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương, Trần cho biết cô bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng réo và mùi khói. Ngay khi thức dậy, Trần tá hỏa phát hiện chiếc iPhone 7 Plus đặt gần đầu cô đang bốc khói dữ dội.

Chiếc iPhone 7 Plus của Trần với mặt lưng bị tan chảy sau vụ nổ

Trần lập tức ném chiếc iPhone lên sàn nhà và nhìn thấy lớp vỏ của chiếc iPhone đã bị tan chảy do sức nóng phát ra từ bên trong.

Một vài phút sau, chiếc smartphone ngừng phát ra tiếng réo nhưng khói vẫn tiếp tục bốc ra từ chiếc điện thoại. Trần cho biết phải mất vài giờ chiếc iPhone mới ngừng bốc khói và hạ nhiệt.

Trần cho biết cô chỉ mới mua chiếc iPhone 7 Plus này tại một cửa hàng Apple Store chính hãng vào ngày 4/3 vừa qua và không có vấn đề gì xảy ra trong quá trình sử dụng cho đến khi chiếc smartphone bất ngờ phát nổ.

Trần sau đó đã liên hệ với cửa hàng nơi cô mua chiếc điện thoại và được nhân viên Apple cho biết sẽ phải mất một tuần để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ nổ, một vấn đề mà các nhân viên tại cửa hàng cho biết họ chưa từng gặp trước đây. Các nhân viên cũng cho biết nếu xác định nguyên nhân của sự cố không liên quan đến lỗi con người, Apple sẽ bồi thường cho Trần một chiếc iPhone 7 Plus mới để thay thế.

Chiếc iPhone 7 Plus bị hư hỏng sau vụ nổ

Về phần mình, Trần cho biết cô không muốn tiếp tục sử dụng iPhone ngoại trừ Apple có thể đảm bảo rằng thiết bị sẽ không bất ngờ cháy, nổ trong tương lai.

“Ngay cả khi họ quyết định bồi thường cho tôi một chiếc iPhone mới, tôi cũng sẽ không chấp nhận nếu họ không đảm bảo rằng điều tương tự không xảy ra một lần nữa”, Trần chia sẻ.

Hiện Apple vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về sự việc.

Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp iPhone bị cháy, nổ. Ngay cả với những chiếc iPhone 7 và 7 Plus thế hệ mới cũng đã ghi nhận được nhiều trường hợp tự động cháy nổ, tính riêng trong năm 2017. Gần đây nhất, vào đầu tháng 4 vừa qua, một chiếc iPhone cũng tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bất ngờ phát nổ khi đang cắm sạc. Hay vào hồi cuối tháng 2 vừa qua, một chiếc iPhone 7 Plus tại bang Arizona (Mỹ) cũng bất ngờ bị phát nổ, chỉ một ngày sau khi sản phẩm được các nhân viên của Apple kiểm tra và khẳng định... an toàn để sử dụng.

T.Thủy

Theo GB/The Paper