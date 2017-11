Giá iPhone X xách tay sau 2 ngày giảm gần 30 triệu đồng

iPhone X

Theo thông tin từ các nhà bán lẻ trong nước, các mẫu iPhone X ngày hôm nay đã về khá nhiều và giá bán đã có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, giá bán hiện tại cho mỗi iPhone X dung lượng 64 GB bán ra ở mức 36 triệu đồng, phiên bản cao hơn dung lượng 256 GB có giá 38,8 triệu đồng. Như vậy, chỉ hơn 1 ngày mở bán, các mẫu iPhone X đã giảm sốc từ 22 đến 30 triệu đồng. Tính riêng phiên bản iPhone X 256 GB ngày đầu ở mức 68 triệu đồng thì mức giảm đã gần 30 triệu đồng.

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Đạt, điều hành chuỗi Di Động Việt cũng cho biết hiện mức giá iPhone X khá tốt bởi nguồn hàng về khá ổn định. Dù không quá nhiều nhưng đủ đáp ứng cho nhu cầu khách mua trong 2 ngày qua.

Tương tự, ông Minh Tuấn, điều hành Minh Tuấn Mobile cũng cho biết, mức giá đầu vào đã giảm nhiều bởi nguồn hàng iPhone X hiện về Việt Nam khá ổn định chỉ sau 1 ngày mở bán.

Ông Lạc Huy, đại diện CellphoneS cũng cho biết, nguồn hàng iPhone X đang tiếp tục về và dự kiến ngày mai hàng sẽ về nhiều hơn. Do đó, việc “tụt giá” không phanh như hiện nay là điều dễ hiểu.

iPhone 8 so sánh cùng iPhone X

Về sức mua, các nhà bán lẻ trong nước cho biết, hai ngày nay lượng người dùng đến tìm hiểu và mua máy nhộn nhịp hơn nhiều so với iPhone 8 và 8 Plus ngày đầu về Việt Nam. Tuy nhiên, người mua thì vẫn chưa quá mạnh mà hầu hết đến để trải nghiệm và tham khảo giá. Tuy nhiên so với iPhone 8 và 8 Plus, sức mua cao hơn rất nhiều.

Các nhà bán lẻ này cũng chia sẻ, hầu như người Việt lựa chọn mua iPhone X dung lượng 256 GB bởi cấu hình cao nhưng sự chênh lệch không quá lớn.

“iPhone X dung lượng 256 GB được người dùng Việt quan tâm khá nhiều bởi chỉ cao hơn 2 triệu đồng nhưng bộ nhớ lưu trữ gấp 4 lần”. Ông Tuấn chia sẻ.

Dự báo từ các nhà bán lẻ, mẫu iPhone X sẽ tiếp tục có thể hạ giá trong vài ngày tới và mức giảm sẽ không nhiều, vẫn trên trên 35 triệu đồng dành cho mẫu iPhone X dung lượng 64 GB. "Nếu có giảm thì tôi nghĩ mức giảm sẽ khá ít bởi nguồn ổn định nhưng chưa nhiều. Những ngày đầu chi phí để đưa hàng về còn rất cao, cạnh tranh nhập hàng của nhiều quốc gia nên khó lòng sập nhanh. Mức giá chỉ ổn định phải đến ít nhất 2-3 ngày nữa". Ông Đạt nói.

Trước đó, ngày 3/11, những mẫu iPhone X đầu tiên đã xuất hiện tại Việt Nam chỉ sau vài tiếng mở bán trên thế giới. Giá bán cho phiên bản iPhone X đầu tiên dung lượng 64 GB ở mức 58 triệu đồng và dung lượng 256 GB ở mức 68 triệu đồng. Chỉ 1 tiếng có mặt tại Việt Nam, bộ đôi sản phẩm này đã có người mua ngay lập tức.

Gia Hưng