Giá bán iPhone tại thị trường nào đắt nhất thế giới?

Deutsche Bank vừa công bố báo cáo về tình trạng giá cả trên thế giới, trong đó có đưa ra thống kê so sánh về mức giá bán iPhone tại các quốc gia. Trong báo cáo của mình, Duetsche Bank chỉ ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia hiện có giá bán iPhone 7 cao nhất thế giới.

Bảng giá bán iPhone tại các quốc gia trên thế giới và mức chênh lệch so với giá bán tại Mỹ

Trong đó để sở hữu một chiếc iPhone 7 với phiên bản ổ cứng 128GB thì người dùng tại Thổ Nhĩ Kỳ phải bỏ ra số tiền lên đến 1.210USD, nghĩa là gấp 147% so với mức giá bán sản phẩm tương tự tại Mỹ (giá bán 815USD cho phiên bản iPhone 7 128GB). Đáng chú ý mức giá phiên bản này bị đẩy lên gấp 116% so với phiên bản iPhone 6S có cùng dung lượng trước đây.

Sở dĩ mức giá iPhone tại Thổ Nhĩ Kỳ bị đẩy lên cao so với các phiên bản trước đây bởi các yếu tố căng thẳng về chính trị giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và sự tăng giá trị mạnh của đồng USD so với các loại tiền tệ khác trên thế giới, bao gồm cả đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, Brazil từng là quốc gia có giá bán iPhone cao nhất thế giới ở các phiên bản trước đã bị đẩy xuống ở vị trí thứ 2. Cũng với phiên bản iPhone 7 ổ cứng 128GB, sản phẩm được bán với giá 1.115USD tại Brazil, gấp 137% so với giá bán phiên bản tương tự tại Mỹ và tăng đến 103% so với iPhone 6S trước đây.

Xếp ở các vị trí tiếp theo về mức giá bán iPhone cao nhất thế giới lần lượt là Nga (1.086USD cho phiên bản iPhone 7 128GB), Hy Lạp (1.028USD) và Ba Lan (1.005USD). Nhật Bản và Mỹ là 2 quốc gia nằm cuối danh sách với giá bán đều ở mức 815USD.

“Nếu bạn đang có kỳ nghỉ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Nga hay Hy Lạp, tốt nhất hãy tránh xa các cửa hàng Apple Store vì iPhone ở đây đắt hơn 25 đến 50% so với mức giá tại Mỹ. Trong khi đó giá bán tại Nhật Bản, Hồng Kông, Malaysia và Canada chỉ có một mức chênh lệch rất nhỏ so với giá bán tại Mỹ”, Jim Reid, một chuyên gia phân tích của Deutsche Bank cho biết.

Mặc dù trong báo cáo của Deutsche Bank không nhắc đến mức giá bán iPhone tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên nếu so sánh, hiện iPhone 7 phiên bản 128GB đang được bán tại Việt Nam với mức giá 19.990.000 đồng (tương đương 880USD) thì mức giá vẫn thuộc mức thấp so với nhiều quốc gia khác, dù vậy nếu so sánh về mức thu nhập trung bình thì đây vẫn là một mức giá rất cao đối với thu nhập của người Việt Nam.

T.Thủy

Theo PA/BI