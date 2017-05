Đánh giá điện thoại Galaxy S8 chính hãng tại Việt Nam

Thiết kế

Samsung Galaxy S8 là sự hoàn trộn thiết kế của các dòng Galaxy S và nâng chúng lên tầm cao mới. Hãng đã hoàn thiện những góc bo trông đẹp mắt và cách sắp xếp các vị trí phù hợp nhưng không phá vỡ đi cấu trúc quen thuộc của dòng Galaxy S.

Vẫn tiếp tục sử dụng kính cường lực và khung thép cứng cáp để làm vỏ máy. Với Galaxy S8, Samsung dùng kính Corning Gorrila Glass thế hệ 5, được xem là cứng cáp hơn đáng kể thế hệ trước. Lớp kính này cũng hạn chế việc bám bẩn tốt hơn so với Galaxy S7 edge. Tuy nhiên, việc trầy xướt của lớp kính trên Galaxy S8 có vẻ như dễ trầy hơn, đòi hỏi người dùng cần cẩn thận trong lúc sử dụng.

Ở khung viền máy, Samsung đã làm cho viền trông ôm tay hơn, cảm giác không bị cấn như mẫu Galaxy S7 edge. Khung viền này còn hạn chế tối đa và phát huy tác dụng với việc khi cầm mà không chạm phải vào màn hình cảm ứng của máy. Lối bố trí phím gần như tương đồng, chỉ thêm vào một phím bấm Bixby ở cạnh trái.

Điểm nhấn trong thiết kế Galaxy S8 nằm ở màn hình, đây là lần đầu tiên Samsung gỡ bỏ nút home cứng truyền thống và thay vào đó là một nút home ảo đi cùng màn hình cong tràn cạnh vô cực mà hãng gọi là Infinity Display. Màn hình này có thiết kế với đường viền máy siêu mỏng, không nút bấm hoặc chi tiết gồ ghề tạo nên một màn hình liền mạch, trơn láng. Tỷ lệ màn hình của máy khá độc 18,5:9 và cho khả năng trải nghiệm hình ảnh khá hoàn hảo.

Samsung cho biết rằng, công nghệ mới giúp cho màn hình đảm bảo được trải nghiệm màn hình lớn nhưng được gói gọn trong một "thân hình" nhỏ gọn. Quả thực, màn hình của Galaxy S8 lên đến con số 5,5 inch nhưng trải nghiệm thực tế khi cầm cho cảm giác như những mẫu máy 5 inch.

Samsung cũng lần đầu tiên đưa cảm biến vân tay vào mặt sau của máy, nằm cạnh camera. Đối với Galaxy S8, cảm biến này cho thao tác sử dụng dễ dàng dù người dùng có bàn tay nhỏ. Tuy nhiên khi thực hiện tính năng này trên Galaxy S8+, thật sự khó vô cùng bởi kích thước lớn và việc đặt ngón tay vào cảm biến này khá khó.

Ngoài ra, trong thiết kế Galaxy S8, hãng cũng trang bị chuẩn sạc thế hệ mới USB Type-C và giữ lại cổng tai nghe 3.5mm.

Màn hình

Đi sâu vào chi tiết màn hình, Galaxy S8 dùng màn hình chuẩn Super Amoled với độ phân giải 2K. Màn hình của máy áp dụng công nghệ Infinity Display hoàn toàn mới giúp cho diện tích hiển thị lên đến 84%. Tỷ lệ màn hình 18,5:9 được xem là xu hướng của năm 2017 cũng mang đến cái nhìn mới cho smartphone, đảm bảo cho khả năng trải nghiệm video tốt hơn hẳn so với thế hệ trước. Tuy vậy, nội dung cho những tỷ lệ màn hình này vẫn chưa nhiều nhưng với sự khởi đầu của các ông lớn như Samsung và LG thì chắc chắn trong thời gian tới, nội dung cho tỷ lệ này sẽ được cải thiện đáng kể.

Màn hình Galaxy S8 khi so với LG G6

Xét về độ sáng, Galaxy S8 có độ sáng rất cao khi đi so với nhiều mẫu smartphone khác cùng phân khúc hay thậm chí cả thế hệ Galaxy S7 edge. Độ sáng màn hình này giúp ích rất nhiều cho máy ở các môi trường sử dụng, đặc biệt là ánh sáng ngoài trời.

Thử nghiệm ở môi trường ánh sáng mạnh, dưới ánh nắng mặt trời, khả năng xử lý HDR rất tốt, dù độ sáng tăng cường nhưng không giảm đi độ nét và góc nhìn của người dùng.

Đối với người yêu thích xem phim, đây cũng là một thiết bị đáng để quan tâm khi Galaxy S8 còn được chứng nhận chuẩn Mobile HDR PremiumTM bởi tổ chức UHD Alliance, Galaxy S8 cho phép người dùng tận hưởng các hình ảnh có màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao đúng với ý đồ nghệ thuật của các nhà làm phim muốn gửi tới người xem.

Ngoài ra, màn hình trên Galaxy S8 còn hoạt động hiệu quả hơn khi sử dụng đa nhiệm. Nhờ vào diện tích hiển thị lớn, việc chia đôi màn hình ra làm việc trên máy khá ấn tượng.

Camera

Galaxy S8+ vẫn tiếp tục sử dụng cảm biến tương tự thế hệ trước, vẫn là một camera chính độ phân giải 12 MP theo công nghệ Dual Pixel, khẩu độ F/1.7. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất trong camera của máy đó là bộ xử lý hình ảnh mới, giúp cho khả năng xử lý và tái tạo màu sắc tốt hơn thế hệ cũ.

Qua vài ngày thử nghiệm, Galaxy S8 thật sự tốt hơn rất nhiều thế hệ cũ nhất là khả năng thu sáng. Dòng sản phẩm mới của Samsung cho khả năng thu sáng và cân bằng màu sắc tốt, đây là một điểm cải tiến đáng kể so với thế hệ trước. Đi cùng đó, màu sắc trên camera Galaxy S8 có xu hướng ấm hơn so với thế hệ trước và độ nét rất cao.

Về khả năng chụp đêm, chế độ auto trên Galaxy S8 đủ sức đáp ứng nhu cầu của người dùng bình thường. Khả năng chụp ban đêm ở chế độ tự động khá tốt, hình ảnh thu về đủ chi tiết và khá sáng khi so thực tế với iPhone 7 Plus. Độ tái tạo chi tiết rõ nét, nhìn xa xuống đường vẫn thấy xe cộ, đèn đường và các chi tiết nhỏ hơn bên dưới. Máy nhận diện màu xanh tốt, không bị bệt màu và ám xỉ như iPhone 7 Plus.

Phải nói rằng những nâng cấp đáng kể trong vi xử lý hình ảnh và các thuật toán đã giúp cho camera của máy "lột xác" đáng kể so với người tiền nhiệm.

Hiệu năng

Galaxy S8 sử dụng vi xử lý thế hệ mới được sản xuất trên quy trình 10nm. Trong các bài thử nghiệm cho thấy khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà và hoàn thành tốt các tác vụ. Khi so thực tế với thế hệ chip cũ trên S7 edge dùng quy trình 14 nm, chip mới cho thấy sự khác biệt rõ rệt, mạnh hơn và đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn. Benmarking trên ứng dụng Geekbench, chipset Exynos cho số điểm khá cao 6,630 điểm.

Thế hệ chip mới của Samsung cũng hỗ trợ hỗ trợ gigabit LTE và gigabit Wi-Fi lên tới 1 Gbps, đây sẽ là thiết bị tốt hỗ trợ trong tương lai khi người dùng có thể nhanh chóng tải các dữ liệu bất chấp độ lớn của dữ liệu.

Về bộ nhớ, máy có bộ nhớ trong 64 GB và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ rời. Đối với phiên bản Galaxy S8 tại Việt Nam cũng tích hợp 2 SIM 2 sóng và tương tự cách bố trí như phiên bản cũ. Do đó người dùng nếu sử dụng 2 SIM phải hi sinh việc không gắn thêm thẻ nhớ.

Ngoài ra, máy còn trang bị hệ thống quét mống mắt, đây là thiết bị thứ 2 của Samsung trang bị công nghệ này. Công nghệ mới cho khả năng bảo mật tốt và trong các thử nghiệm, quét mống mắt, tốc độ phản hồi khá nhanh và mượt mà dù trong điều kiện ánh sáng khá thấp.

Pin

Như đã nói ở trên, khi sử dụng trình xử lý 10nm giúp cho khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn. Dù nguồn pin hiện có dung lượng 3.000 mAh nhưng vẫn cho thời lượng sử dụng dài hơn. Nếu dùng ở chế độ cơ bản và kết nối Internet dùng Facebook, đọc báo, thì thời lượng sử dụng có thể hơn 1 ngày. Đối với khả năng chơi game liên tục hay xem phim, máy có thể trụ vững khoảng gần 2 tiếng. Khả năng nóng lên của máy cũng được cải thiện và người dùng chỉ cảm thấy khá ấm tay trong lúc sử dụng dài.

Samsung cũng trang bị công nghệ sạc nhanh và sạc không dây trên Galaxy S8 giúp cho người dùng tiện lợi trong lúc sạc pin.

Tạm kết

Với những nâng cấp đáng kể, cải tiến trong thiết kế đã giúp cho mẫu Galaxy S8 thật sự lột xác và khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm cùng phân khúc, đặc biệt là đối trọng iPhone từ Apple. Đây thực sự là một sản phẩm sáng giá trong phân khúc cao cấp hiện nay tại Việt Nam

Gia Hưng