Cục quản lý cạnh tranh khuyến cáo nguy cơ mất tiền oan khi cho trẻ tiếp xúc internet

Theo Cục quản lý cạnh tranh, ngày nay việc sử dụng thiết bị di động như điện thoại/máy tính bảng ngày càng trở nên dễ dàng, ngay cả với trẻ em. Bất kể nguyên nhân là do các ứng dụng tăng sự thông minh, sáng tạo cho trẻ em hay do sự bận rộn của người lớn, việc trẻ em sử dụng điện thoại/máy tính bảng để giải trí đang phổ biến hơn bao giờ hết.

Bên cạnh hiệu ứng tích cực cho trẻ em và cả người lớn trong việc này, không thể phủ nhận các hậu quả, trong đó có thiệt hại do trẻ em tự do kích hoạt các ứng dụng (có tính phí), kích hoạt gói dữ liệu internet hoặc mua hàng trong ứng dụng. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc người dùng điện thoại phải trả một số tiền rất lớn cước viễn thông do các gói dữ liệu được kích hoạt bởi trẻ em, điển hình là việc bật dữ liệu 3G (không trọn gói) song song với việc bật định vị trong vài tiếng đồng hồ. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, người dùng điện thoại đã bị tính phí vài triệu đồng.

Đại diện Cục cho biết, trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói chung, trẻ em là đối tượng được đánh giá là dễ bị tổn thương nhất/dễ bị vi phạm quyền lợi nhất. Trong lĩnh vực ứng dụng di động, nhận thức của trẻ em về các rủi ro trong quá trình sử dụng rõ ràng không cao như người lớn. Hơn nữa, trẻ em cũng dễ bị thu hút hơn người lớn trong các trò chơi, đặc biệt trong bối cảnh các ứng dụng ngày càng được phát triển với các vật dụng/nội dung hấp dẫn trẻ em. Việc này không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn ở những nước phát triển, trong đó có Hoa Kỳ trong suốt nhiều năm qua.

Cục QLCT lấy ví dụ: "Đầu tháng 4 năm 2017, Ủy ban Thương mại liên bang Hoa Kỳ (U.S Federal Trade Commission – US.FTC) đã tiến hành xử lý vụ việc liên quan đến việc trẻ em mua hàng trong ứng dụng (In-Apps Purchase) của Công ty Amazon. Tòa án đã ra phán quyết về việc Amazon phải chuẩn bị số tiền đền bù cho người tiêu dùng lên tới 70 triệu USD. Diễn biến trước đó của vụ việc bắt nguồn từ việc bị tính phí mua hàng trong ứng dụng mặc dù chủ tài khoản không thực hiện giao dịch. Các giao dịch này được thực hiện thành công bởi trẻ em mà không cần xác nhận từ người lớn".

Cửa sổ yêu cầu xác nhận về việc mua hàng trong trò chơi

Để hạn chế thiệt hại liên quan đến mua hàng trong ứng dụng, Cục QLCT khuyến cáo người tiêu dùng cần chủ động quản lý tài khoản cũng như thiết bị di động của mình. Dưới đây là các bước giúp người tiêu dùng quản lý chặt chẽ việc mua hàng trong ứng dụng đối với từng hệ điều hành:

Đối với hệ điều hành IOS: Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt trên Iphone/Ipad, nhấp vào Chung -> Hạn chế Bước 2: Nhập mật mã để bật các nội dung hạn chế Bước 3: Theo mặc định, tất cả ứng dụng và dịch vụ đều được phép mua hàng trong ứng dụng. Để ngăn chặn việc này, hãy nhấn vào Mua In-App để tắt đi. Đối với hệ điều hành Android: Bước 1: Khởi động Google Play (CH Play) sau đó vào Cài đặt (Settings) Bước 2: Vào phần Lọc nội dung và Yêu cầu xác thực cho giao dịch Bước 3: Tại phần Lọc nội dung, chọn mức quản lý cao nhất là Mọi người, sau đó nhập mã pin bảo mật và nhấn OK Bước 4: Trong mục Yêu cầu xác thực, chọn Đối với tất cả giao dịch mua qua Google Play thông qua thiết bị này (nhập mật khẩu tài khoản Google để hoàn tất cài đặt)

Gia Hưng