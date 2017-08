“Chuyển đổi định dạng và xử lý file PDF” là phần mềm nổi bật nhất tuần qua

Phần mềm chuyển đổi định dạng và xử lý file PDF với các tính năng hữu ích

File PDF là định dạng văn bản phổ biến, với ưu điểm đó là nội dung trình bày phong phú và tính bảo mật cao. Việc chuyển đổi định dạng hay xử lý file PDF là điều mà các nhân viên văn phòng rất hay thực hiện, do vậy sở hữu trên máy tính của mình một phần mềm xử lý file PDF mạnh mẽ là điều hết sức cần thiết.

iCareAll PDF Converter là phần mềm xử lý file PDF mạnh mẽ, không chỉ cho phép biến đổi file PDF sang các định dạng file dễ chỉnh sửa nội dung như Word, Excel... mà ngược lại phần mềm cũng cho phép biến các file Word hay Excel... sang định dạng PDF. Ngoài ra, phần mềm còn trang bị các tính năng xử lý file PDF mạnh mẽ như ghép nhiều file làm một, nén file PDF để giảm dung lượng...

Phiên bản miễn phí của phần mềm chỉ cho phép chuyển đổi tối đa 5 trang trên file PDF, trong khi đó phiên bản chuyên nghiệp có phí lên đến 39,99USD. Download bản dùng thử của phần mềm tại đây. Sử dụng đoạn mã sau để kích hoạt bản quyền phần mềm: B5SRS-EZ482-SFR80-6UTMU-MLN51

Xem thêm hướng dẫn cách kích hoạt bản quyền và sử dụng phần mềm đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Tựa game Việt với cách chơi hài hước đang “gây sốt” cộng đồng mạng

FaceDance Challenge là tựa game miễn phí được phát triển bởi một công ty tại Việt Nam. Trong game, người chơi sẽ phải thực hiện biểu cảm trên gương mặt của mình giống với các biểu tượng cảm xúc mà game yêu cầu để ghi điểm. Mức độ xuất hiện của các biểu tượng cảm xúc trên game sẽ thay đổi nhanh, chậm tùy theo nhịp điệu của bản nhạc nền.

Với cách chơi đơn giản những không kém phần hài hước và thú vị, FaceDance Challenge đã nhanh chóng “gây sốt” trong cộng đồng mạng tại Việt Nam chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện. Download phiên bản dành cho Android tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 5.0 trở lên) và phiên bản dành cho iOS tại đây (tương thích iOS 8.0 trở lên).

Xem thêm thông tin về game đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Mẹo hay giúp tìm nội dung nhanh chóng trên smartphone bằng cách vẽ lên màn hình

Google Gesture Search là ứng dụng được chính “gã khổng lồ” Google phát triển dành cho nền tảng Android, nhưng ít được biết đến hơn so với các ứng dụng khác. Với ứng dụng này, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các nội dung trên thiết bị Android của mình, bao gồm địa chỉ liên lạc, ứng dụng... bằng cách “vẽ” một biểu tượng ký tự lên màn hình, lập tức những nội dung có liên quan đến ký tự đó sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Điều này sẽ giúp người dùng tìm kiếm các nội dung chỉ bằng một vài cú lướt tay, chẳng hạn địa chỉ liên hệ, một ứng dụng cần dùng... nhanh chóng và thuận tiện hơn, thay vì phải truy cập vào sổ danh bạ rồi bắt đầu tìm kiếm địa chỉ liên lạc.

Download và cài đặt ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 2.3 trở lên). Xem thêm hướng dẫn cách dùng phần mềm đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Công cụ giúp tạo ảnh động độc đáo “trong nháy mắt”

DU GIF Maker là ứng dụng miễn phí cho phép người dùng dễ dàng tạo ra những file ảnh động theo cách cực kỳ đơn giản rồi chia sẻ những ảnh động này qua email, ứng dụng tin nhắn hoặc lên mạng xã hội... Với sự giúp đỡ của DU GIF Maker, ngay cả những người “nghiệp dư” nhất cũng có thể dễ dàng làm ra file ảnh động thú vị.

Đặc biệt DU GIF Maker cho phép người dùng có thể tùy chọn thông số “khung hình/giây” (fps), do vậy có thể tạo ra những file ảnh động với chuyển động mượt mà và đẹp mắt.

Cùng với việc Facebook đã cho phép người dùng đăng tải file ảnh động (thông qua đường link trang web) và gửi bình luận bằng file ảnh động, việc tạo ra những file ảnh động của riêng mình sẽ giúp bạn có thể chia sẻ những hình ảnh động vui do chính mình tạo ra.

Download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 4.3 trở lên). Xem thêm hướng dẫn cách dùng phần mềm đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Thủ thuật dọn dẹp giúp tăng dung lượng lưu trữ trên Android và iOS

Nhiều người có thói quen chụp ảnh nhưng quên không xóa đi những bức ảnh mà mình không ưng ý, hoặc có những bức ảnh với nội dung tương tự nhau (chẳng hạn những bức ảnh tự sướng), nhưng người dùng vẫn lưu trên thiết bị của mình, điều này sẽ khiến dung lượng lưu trữ của smartphone bị chiếm dụng một cách lãng phí.

Gallery Doctor - Photo Cleaner là ứng dụng miễn phí, sẽ cho phép quét toàn bộ hình ảnh có trên album của người dùng để liệt kê ra những hình ảnh chất lượng thấp hoặc những hình ảnh có nội dung tương tự nhau, từ đó gợi ý người dùng xóa chúng đi, điều này sẽ giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên smartphone.

Gallery Doctor - Photo Cleaner là ứng dụng của hãng bảo mật AVG, do vậy người dùng có thể an tâm với sự an toàn của ứng dụng này, không lo ngại việc ứng dụng âm thầm quét và lấy cắp các hình ảnh lưu trên thiết bị của bạn.

Download phiên bản dành cho Android miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 4.0 trở lên) hoặc phiên bản dành cho iOS tại đây (tương thích iOS 8.0 trở lên). Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Phạm Thế Quang Huy