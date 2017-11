Chưa kịp bày bán, Apple Store ở Mỹ đã bị trộm hơn 300 chiếc iPhone X

Apple Store ở thành phố California, Mỹ vừa bị trộm hơn 300 chiếc iPhone X.

Theo CNET, đã có tổng cộng 313 chiếc iPhone X bị lấy mất trong một vụ trộm được thực hiện vào 11 giờ rưỡi trưa ngày 2/11 (theo giờ địa phương) tại trung tâm thương mại Stonestown Galleria, thành phố San Francisco, thuộc bang California, Mỹ. Cũng tại nơi đây, đã có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ mua iPhone X, nhưng không một ai hay biết vụ việc xảy ra.

Tổng giá trị thiệt hại của vụ trộm lên tới hơn 370.000 USD, với hầu hết thiết bị bị đánh cắp là iPhone X phiên bản 64GB, có giá 999 USD. Những sản phẩm này sẽ được bày bán vào sáng ngày 3/11 tại Mỹ, tức buổi tối cùng ngày theo giờ Việt Nam. Hiện cảnh sát cho biết nghi phạm của vụ trộm vẫn chưa được xác định.

Được biết, những người đặt mua iPhone từ trước vẫn sẽ nhận được hàng trong ngày mở bán tại đây. Sự thiếu hụt về số lượng sẽ được Apple tìm cách khắc phục trước thời điểm sản phẩm được lên kệ.

Trộm cắp iPhone từ lâu đã là một công việc được giới đạo chích đánh giá cao do giá trị sinh lời và có thể bán được hàng ngay mà không gặp nhiều rủi ro. Tuy nhiên những tính năng đi kèm thiết bị như "Find My Phone" hay tự động khóa thiết bị từ xa vẫn luôn là rào cản lớn để chúng trực tiếp lấy đi thiết bị của người dùng. Do đó, những tên trộm đang dần chuyển hướng sang tấn công vào Apple Store - nơi những sản phẩm của Apple thậm chí còn chưa được active và khởi động chế độ bảo mật trên chúng.

Ảnh trong vụ cướp táo tợn xảy ra tại Apple Store ở Stoneridge Mall trong năm 2016.

Đối với iPhone X, càng có thêm lý do để những tên trộm thực hiện hành vi của chúng do đây là sản phẩm có mức giá thương mại cao, đặc biệt là trong những ngày đầu mở bán. Trên thế giới, giá của iPhone X đang ghi nhận tăng "điển đảo" trong ngày đầu tiên, bởi đa số những người mua được iPhone X trong thời điểm này đều chọn cách bán lại sản phẩm với mức giá thậm chí cao hơn 2-3 lần để "kiếm lời".

Tại Việt Nam, cũng đã bắt đầu có những "đại gia" chịu chơi khi mua iPhone X với mức giá tới gần 70 triệu đồng, gấp hơn 3 lần so với giá niêm yết là 999 USD (22,6 triệu).

Nguyễn Nguyễn

Theo CNET