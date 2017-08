Bất ngờ khi 73% người dùng Android không chuyển sang iPhone vì một tính năng duy nhất

Theo một khảo sát từ Yahoo Finance được thực hiện trên 7.700 người dùng, thì có tới 3/4 số người phủ nhận khả năng chuyển sang dùng iPhone do không hỗ trợ jack cắm tai nghe 3,5mm truyền thống.

Mặc dù Apple vẫn sẽ gặt hái được những thành công tại Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây, cùng với doanh thu khổng lồ, nhưng Yahoo Finance chỉ ra rằng Android vẫn là nền tảng được ưa chuộng bậc nhất trên thế giới, cũng như bắt nhịp được với xu thế IoT đến từ nhiền nhà sản xuất thiết bị điện tử như Samsung, Sony, LG,...

Không chỉ vậy, bản thân các chủ sở hữu iPhone 7/7 Plus cũng không thực sự hài lòng với việc mất đi jack cắm tai nghe quen thuộc sau gần một năm ra mắt sản phẩm. Cụ thể, có tới 71% người dùng iPhone cho biết họ muốn Apple mang jack cắm tai nghe trở lại; 2/3 người được hỏi cho rằng việc loại bỏ jack cắm tai nghe là một vấn đề lớn; còn 40% thậm chí xem xét đến việc bán iPhone vì thiếu sót này.

Khảo sát cho thấy Huawei đang bám đuổi Apple một cách quyết liệt trên bảng xếp hạng, và có thể sẽ vượt "gã khổng lồ công nghệ Mỹ" trong thời gian tới.

Mặc dù vậy cho tới hiện nay, bảng xếp hạng smartphone bán chạy trên thế giới vẫn chưa có nhiều thay đổi. Samsung vẫn tiếp tục là hãng đứng đầu về doanh số, dù có sự sụt giảm nhẹ về thị phần. Cùng đà giảm giống như Samsung là Apple, khi hãng bán được 41 triệu chiếc iPhone, tăng hơn so với mức 40,4 triệu so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên thị phần của hãng đã bị sụt xuống còn 11,4% so với 11,8% của cùng thời điểm năm 2016.

Trong khi các ông lớn đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, thì một tên tuổi đáng lưu ý khác là Huawei của Trung Quốc lại cho thấy mức độ tăng trưởng vượt bậc. Hãng nghiên cứu thị trường Canalys mới đây đã đưa ra báo cáo mới cho thấy doanh số của Apple chỉ tăng 2% trong Quý II/2017 so với năm ngoái. Còn Huawei tại tăng tới 20% với 38 triệu thiết bị được bán ra, bám rất sát mức 41 triệu máy của Apple.

Nguyễn Nguyễn

Theo BGR