Apple đã bán được bao nhiêu iPhone trong quý vừa qua?

Trong 3 tháng thuộc quý III/2017 theo năm tài khóa của Apple (từ tháng 4 đến tháng 6/2017), Apple đã đạt được lợi nhuận 8,72 tỷ USD trên tổng số doanh thu 45,4 tỷ USD, cao hơn mức doanh thu 44,89 tỷ USD mà các chuyên gia phân tích thị trường từng dự đoán và cao hơn mức 42,4 tỷ USD doanh thu mà Apple đạt được ở cùng kỳ năm ngoái.

iPhone tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong doanh thu của Apple

Mức lợi nhuận của Apple trong quý vừa qua tương đương với lợi nhuận 1,67USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự đoán 1,57USD/cổ phiếu mà các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán. Chỉ ít giờ sau khi báo cáo tài chính của Apple được công bố, cổ phiếu của công ty đã tăng lên thêm 5%, lên mức kỷ lục 157USD/cổ phiếu, tuy nhiên hiện tại giá cổ phiếu của công ty đã sụt giảm xuống còn 150USD/cổ phiếu.

iPhone tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của Apple khi tiếp tục là sản phẩm có doanh số lớn nhất. Trong quý vừa qua, Apple đã bán được 41,03 triệu chiếc iPhone, lớn hơn mức dự đoán 40,7 triệu máy của các nhà phân tích thị trường.

Doanh số này của Apple chỉ tăng nhẹ ở mức 2% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên doanh thu từ iPhone lại tăng thêm 3% so với quý III/2016. Dù vậy, nếu so với quý trước đó, doanh số của iPhone đã bị sụt giảm đến 19% và giảm 25% về doanh thu.

Đáng chú ý, tất cả các sản phẩm khác của Apple đều có doanh số tăng trong 3 tháng của quý vừa qua. Trong đó máy tính bảng iPad đã có sự tăng trưởng mạnh về doanh số, khi bán được 11,42 triệu chiếc, tăng 26% so với 9,02 triệu máy bán ra ở cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Apple khi từ lâu thị trường máy tính bảng vốn đã bị xem là bão hòa và doanh số của iPad đã liên tục bị sụt giảm trong thời gian qua.

Apple cũng đưa ra dự đoán tài chính của công ty trong 3 tháng quý IV/2017, sẽ đạt mức doanh thu từ 49 đến 52 tỷ USD. Sở dĩ Apple đưa ra mức dự đoán doanh thu trong quý tiếp theo cao như vậy là bởi sự ra mắt của các phiên bản iPhone mới vào tháng 9 tới đây, trong đó nhiều khả năng sẽ có thêm iPhone 8, được cho là phiên bản đặc biệt để chào mừng 10 năm iPhone ra đời, với các tính năng mới và mức giá cũng sẽ cao hơn đáng kể so với các phiên bản còn lại. Có vẻ như Apple đang rất tự tin về sự thành công của các phiên bản iPhone mới mà hãng sắp ra mắt.

T.Thủy

Theo PA/Apple