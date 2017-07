Xem phim đen đời cũng đen?

Chỉ là thói quen cá nhân? Đừng đùa!

Trong khuôn khổ Hội nghị khoa học của Hiệp hội Niệu khoa Hoa Kỳ tại Boston (Mỹ) gần đây, giới chuyên gia cho rằng, các ông thích xem phim sex có thể phải đối mặt với căn bệnh rối loạn chức năng cương dương. Khảo sát được tiến hành với 300 ông có thói quen xem phim đen. Những người đàn ông xem phim sex và thủ dâm trong độ tuổi 27-31: 19% gặp vấn đề khi xuất tinh, 25% mất hứng thú tình dục thực sự với bạn đời, 34% từng có những triệu chứng liệt dương. Sau khi bỏ xem phim sex, 60% có sự cải thiện rõ rệt trong chuyện chăn gối, 67% cảm thấy tràn trề năng lượng sống.

BS. Matthew Christman (Naval Medical Center Of San Diego Urology) cho biết: “Kích thích tình dục bằng một yếu tố khác giống như một chất gây nghiện, khi bạn sử dụng thường xuyên dễ thành thói quen và sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần”. BS. Christman nhấn mạnh, xem phim khiêu dâm quá nhiều có thể làm chai cảm giác của các ông. Họ sẽ phản ứng chậm hơn khi quan hệ tình dục với bạn tình và ngày càng bị phụ thuộc vào... chất gây nghiện.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Brigham Young, Utah đã tiến hành khảo sát 350 nam giới và 336 phụ nữ. Hầu hết, những người tự nhận mình là người nghiện phim đen sẽ đồng ý với những câu hỏi như: Tôi cảm thấy không xứng đáng để hẹn hò, tôi ngừng hẹn hò khi xem quá nhiều phim đen. Tôi đã giấu kín những tranh ảnh hay sách báo có nội dung khiêu dâm bởi tôi lo lắng rằng, người yêu của mình sẽ phản ứng tiêu cực. Tác giả nghiên cứu, Nathan Leonhardt nhận xét: Những người này thường tự cho rằng họ là thứ hàng hóa hư hỏng trong thị trường hẹn hò.

Khảo sát tại Italy với 28.000 người tham gia đã chỉ ra rằng, những người xem phim sex từ tuổi thiếu niên sẽ bị giảm khả năng sinh lý khi trưởng thành và nhiều người mất hẳn khả năng đàn ông. Chưa dừng lại ở đó, GS. Tobias S. Köhler nói rằng trong nghiên cứu của mình, ông từng thấy người thủ dâm quá độ có dương vật bị sưng lên và tím ngắt lại như trái cà tím... Bởi vì...

Nghiện phim đen và thủ dâm có mối liên hệ mật thiết với nhau

Đồng ý rằng, phim sex và thủ dâm có một số tác dụng tích cực. Tuy nhiêu, tác dụng tiêu cực của nó luôn ở thế áp đảo, đặc biệt khi lạm dụng. Xem phim đen và tự sướng hàng ngày, hay 3-4 lần/1 tuần... sẽ mang lại tác dụng tiêu cực với các ông. Tinh trùng và tinh dịch không phải là đại dương mà chúng ta có thể lấy bao nhiêu muối cũng được. Tinh trùng giảm chất lượng và số lượng, hay năng lực trong chuyện ấy bị giảm sút, cuộc sống có còn vui nữa không?

“Quay tay” quá độ thường dẫn tới lượng hormon nam thấp. Béo phì giảm tính chiến đấu, giọng nói càng ngày càng thánh thót như nữ giới là các biểu hiện bên ngoài. Chẳng phải vô cớ mà các ông giọng trầm luôn được chị em để ý trước tiên. Testosterone càng nhiều giọng càng trầm ấm.

Hai nhà khoa học Kuhn và Galinat đã chứng minh rằng, việc xem phim sex thường xuyên khiến não ở vùng vân (Striatum) bị nhỏ lại so với người không xem. Vùng vân này đại diện cho niềm vui, sự khoái cảm... Những người lạm dụng phim đồi trụy dẫu cho nhìn vào hình ảnh khỏa thân cũng không thấy thích thú nữa, vùng vân này bị tê liệt đi phần nào do nhồi nhét quá nhiều hình ảnh trần trụi. Điều này dẫn tới mất dần cảm giác hạnh phúc. Vùng vân co lại khiến bạn không còn thấy dâng trào khoái cảm khi bên người yêu nữa.

Phim đen làm tình dục hóa tâm trí con người

Nó thực sự là thứ gây nghiện, tới một thời điểm nào đó sẽ biến con người thành nô lệ, mở ra cánh cửa tới những thói hư, tật xấu hay thậm chí tội lỗi khác như: dối trá, ích kỉ, giận dữ, tàn bạo... cùng những hành vi trái luân lý. Mà mất nhân tính nhất là hiếp dâm, loạn luân, lạm dụng tình dục trẻ em… Đã bao nhiêu vụ cưỡng hiếp xảy ra vì đối tượng sau khi xem phim đen không kiểm soát nổi mình?

Phim sex tình dục hóa tâm trí con người một cách từ từ. Nó khiến con người ta có suy nghĩ lệch lạc trong tình dục mà thậm chí không hay biết.

Nếu một người đàn ông xem phim sex quá nhiều, điều đầu tiên anh ta nghĩ tới khi nhìn vào người phụ nữ là tình dục. Phụ nữ là để thương yêu và trân trọng. Chứ không phải... đè nghiến ra như trong phim. Nghiện xem phim sex tạo ra một sự lo sợ. Bạn thường lo lắng bị người thân bắt được khi đang thủ dâm, đặc biệt là vợ chồng. Bạn còn phải xóa lịch sử hoặc dùng chế độ ẩn danh để duyệt web. Bạn luôn cảm thấy lo liệu rằng mình có để lại dấu vết nào không. Bấy nhiêu đủ để cuộc sống chẳng thể bình an.

Đâu phải bỗng dưng mà mắc nghiện

Đầu tiên là sự tò mò của chàng trai mới lớn. Thứ hai là học hỏi kinh nghiệm. Làm thế nào để thể hiện vai trò người chèo chống trong cuộc yêu là tâm lý thường gặp của những các... ông trẻ. Nhiều thanh niên bị nghiện phim sex đi khám, nói rằng chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm và chứng tỏ với bạn tình rằng mình là người hiểu biết, giỏi giang… Thứ ba là những người dùng phim sex để thỏa mãn nhu cầu tình dục, hay gặp ở đàn ông lớn tuổi chưa có gia đình. Hoặc những người đã có gia đình nhưng chênh nhu cầu giữa hai vợ chồng.

Nguyên nhân thứ tư dễ dẫn đến nghiện phim sex là việc tìm kiếm thể loại phim này hiện nay quá dễ dàng.

Các chuyên gia cho rằng, những người nghiện phim, ảnh sex thường có căn nguyên từ môi trường gia đình có nhiều bất hòa hoặc không có sự quan tâm giáo dục. Vì vậy, xem phim là một cách để giải tỏa. Thói quen này dần trở thành một loại thuốc giảm đau an thần cho họ. Và rồi phim không đủ liều họ sa vào những cuộc tình một đêm, tình yêu ngoài luồng... Một kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, gần 60% những người nghiện phim sex và tình dục có bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.

Xem phim sex từ tuổi thiếu niên sẽ bị giảm khả năng sinh lý khi trưởng thành và nhiều người mất hẳn khả năng đàn ông.

Có thể chữa dứt cơn nghiện được không?

Hay vào phòng kín chốt cửa thật chặt, thấy ai khác sờ tới máy tính là hoảng hốt, tìm cách giấu giếm, thờ ơ với bạn tình, khi quan hệ thật sự cũng có nhu cầu xem phim... Người thân không nên bỏ qua những dấu hiệu đặc trưng của một con nghiện phim/ảnh đen.

Với bác sĩ, độ khó của liệu pháp điều trị cho người nghiện tỉ lệ thuận với thời gian anh ta nhiễm bệnh. Nghiện 1-2 năm hiển nhiên dễ chữa hơn là 10-20 năm. Tuy nhiên, việc điều trị thành công phụ thuộc vào chính... con nghiện. Bao giờ bệnh nhân xác định được rằng việc này có hại cho mình, cần phải chấm dứt thì mới có thể thành công.

Có một vài điều giúp người thực sự muốn thay đổi hành vi có thể cai:

- Cố gắng tham gia vào các hoạt động xã hội, trò chơi giải trí;

- Không cho mình cơ hội tiếp xúc với phim sex (có thể nhờ nhà quản trị mạng cài đặt vào máy tính phần mềm chặn vào trang web đen...);

- Tăng cường luyện tập thể dục thể thao để cơ thể tiết ra các nguồn nội sinh thay thế...

Nếu các cách trên không thể cải thiện tình trạng nghiện, cần đến tư vấn các chuyên gia về sức khỏe tình dục và trong quá trình điều trị, vai trò của người thân rất quan trọng, để họ có sự trợ giúp thoát khỏi tình trạng này.

Theo V.H.T (ghi)

Sức khỏe & Đời sống