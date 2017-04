Xà phòng chứa ion bạc giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn gấp 10 lần

Cơ chế kháng khuẩn hiệu quả của bạc

Hơn 5.000 năm trước, dù chưa có nền tảng khoa học rõ ràng về cơ chế diệt khuẩn của bạc, con người đã biết sử dụng kim loại này để chống lại vi khuẩn và chưa bao giờ thôi kinh ngạc trước hiệu quả mà bạc đem lại. Ngày nay, các công dụng của bạc đã được nghiên cứu và ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực.

Khác với các loại kháng sinh thường tiêu diệt cả vi khuẩn có hại lẫn có lợi và thậm chí cả vi khuẩn có khả năng kháng kháng sinh, bạc (hay các ion bạc Ag+) lại diệt khuẩn một cách có chọn lọc và quan trọng hơn là khiến cho vi khuẩn không thể kháng trở lại.

Ion bạc tấn công tế bào vi khuẩn bằng cách làm suy yếu màng tế bào vi khuẩn và gây ức chế quá trình trao đổi chất của tế bào.

James Collins - Kỹ sư Sinh học tại Đại học Boston ở Massachusetts, đã mô tả cách bạc phá vỡ vi khuẩn trên tạp chí Science Translational Medicine (Mỹ). Theo ông, khi ở dạng ion hòa tan, bạc tấn công các tế bào vi khuẩn chủ yếu theo hai cách: tác động trực tiếp làm cho màng tế bào vi khuẩn suy yếu và gây ức chế quá trình trao đổi chất của tế bào. Đồng thời, quá trình phá vỡ màng tế bào cũng làm tăng hiệu quả của Vancomycin - một loại kháng sinh phân tử lớn, giúp tấn công hiệu quả ngay cả nhóm vi khuẩn Gram âm vốn nổi tiếng với lớp vỏ bảo vệ bên ngoài cứng cáp. James Collins cũng cho biết các loại thuốc kháng sinh khi được tăng cường với một lượng nhỏ ion bạc có thể giết chết gấp 10 - 1.000 lần lượng vi khuẩn so với bình thường.

Bên cạnh đó, tính năng diệt khuẩn của bạc còn tỏ ra vượt trội trước chủng loại vi khuẩn. Nếu một loại kháng sinh bình thường chỉ có tác dụng với khoảng 6 loại trùng bệnh thì bạc lại có thể tiêu diệt đến 650 loại vi khuẩn - nghĩa là hầu hết các loại vi khuẩn gây bệnh cho người, đặc biệt là các vi khuẩn gây bệnh đường ruột, tiêu chảy như E.Coli...

Xà phòng chứa ion bạc bảo vệ gia đình khỏi vi khuẩn an toàn

Ion bạc trong nước có thể tiêu diệt được 260 loại vi trùng, vi khuẩn, nấm... với nồng độ chỉ 0,1-0,01mg/l. Nhờ ứng dụng công nghệ ion bạc có trong xà phòng, việc rửa tay hàng ngày giúp bảo vệ cơ thể khỏi hầu hết các loại vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Đáng chú ý là cơ chế diệt khuẩn của ion bạc phát huy hiệu quả đối với vi khuẩn, đồng thời lại an toàn đối với người. Do tế bào của nhóm sinh vật bậc cao (con người và động vật nói chung) có lớp màng bảo vệ hoàn toàn khác so với sinh vật đơn bào (nấm, vi khuẩn, virus), với hai lớp lipoprotein liên kết đôi bền vững không cho phép ion bạc xâm nhập gây tổn thương đến cơ thể. Vì vậy, xà phòng có chứa ion bạc rất an toàn khi sử dụng.

