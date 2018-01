Tuyển dụng bác sĩ tại các bệnh viện quận, huyện gặp nhiều khó khăn

Đà Nẵng:

Chiều 24/1, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018.

Theo ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, trong năm 2017, thành phố không ghi nhận bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi xâm nhập, không ghi nhận các trường hợp bệnh dại, liên cầu lợn, ho gà, bạch hầu, sởi, viêm não vi rút, viêm màng não do não mô cầu… trong khi dịch bệnh truyền nhiễm tại khu vực và cả nước vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch. Tình hình dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng diễn biến phức tạp tại 7/7 quận, huyện.

Ngành y tế cũng thường xuyên lấy mẫu để xét nghiệm nhằm giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra 11.532/11.532 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế là 11.026 cơ sở, đạt tỷ lệ 95,4%. Số cơ sở vi phạm là 506 cơ sở, chiếm tỷ lệ 4,6% so với tổng số được kiểm tra.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác thanh kiểm tra được tăng cường và xử lý nghiêm, đặc biệt là xử lý vi phạm ở tuyến xã, phường được đẩy mạnh và quyết liệt hơn.

Trong năm 2017, có 4 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn với 52 người mắc, không có người tử vong, nguyên nhân là nhiễm vi khuẩn E.coli vượt mức cho phép, do ăn cá nóc.

Về công tác giám sát ô nhiễm thực phẩm: đã tiến hành lấy 4.803 mẫu thực phẩm để xét nghiệm giám sát. Kết quả 4.753 mẫu đạt yêu cầu về chỉ tiêu vi sinh và hóa học, chiếm tỷ lệ 98,9%, 50 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 1,1%.

Năm 2017, số lượt khám bệnh trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt 3.739.982 lượt, tăng 0,94% so với năm 2016. Số bệnh nhân điều trị nội trú trên địa bàn TP là 416.251 người, tăng 14,47% so với năm 2016. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 130,43%, tăng 3,47% so với năm 2016.

Cũng theo ông Hồng, trong năm 2017, bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành y tế thành phố vẫn còn những hạn chế, khó khăn.

Tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp do thời tiết thất thường. Mặc dù ngành y tế đã huy động nhiều nguồn lực cũng như phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tăng cường giám sát, xử lý các ổ dịch, phun hóa chất diện rộng… nhưng tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn định.

Các khu dân cư được mở rộng nên nhiều cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố được mở ra, không cố định, một số bán vào ban đêm nên công tác quản lý, kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại hội nghị

Việc tuyên truyền, tuyển dụng bác sĩ làm việc tại các tuyến quận, huyện và xã, phường, một số bệnh viện chuyên khoa đặc thù và các đơn vị không giường bệnh gặp nhiều khó khăn. Việc luân chuyển, biệt phái cán bộ y tế giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế còn hạn chế. Chế độ hỗ trợ đào tạo cho cán bộ chưa phù hợp.

Vẫn còn tình trạng quá tải tại một số khoa phòng của Bệnh viện Đà Nẵng như khoa Nội tim mạch, khoa Ngoại chấn thương, Ngoại nội tiết…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết – mặc dù ngành y tế đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người bệnh, vẫn còn những kêu ca, phàn nàn từ người dân. Đó là tình trạng quá tải tại các bệnh viện, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, tiền viện phí cao…

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng ghi nhận những kết quả mà ngành y tế thành phố đạt được trong năm 2017, không để xảy ra những vấn đề lớn, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm có nhiều tiến bộ.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị lãnh đạo các bệnh viện: Bệnh viện Phụ sản – Nhi, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu bằng năng lực của mình đưa bệnh viện ngày càng phát triển hơn nữa. Chia bệnh viện thành hai phân khúc để phục vụ người bệnh: một phân khúc phục vụ những người dân có thu nhập trung bình và người nghèo, một phân khúc phục vụ cho những người có thu nhập cao.

Khánh Hồng