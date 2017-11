Thịt chuột vào mùa vừa ăn, vừa lo

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam đã từng ghi nhận bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Điều tra dịch tễ tại khu vực bệnh nhân sinh sống thấy có nhiều chuột.

Virus Hanta lây từ các loài gặm nhấm (chủ yếu là chuột) sang người do chuột nhiễm virus cắn hoặc người hít phải chất thải động vật có chứa virus. Biểu hiện của căn bệnh này là hội chứng sốt xuất huyết kèm suy thận.

Ngoài ra, bị chuột cắn có thể mắc Sodoku. Người bệnh khởi phát đột ngột với biểu hiện sốt cao (39 - 40 độ C), ớn lạnh, sốt thành từng cơn, sốt không có tính chu kỳ. Sự tái phát cơn sốt có thể xuất hiện vài lần trong vòng từ 1 đến 3 tháng. Hay các bệnh khác như truyền bệnh dịch hạch, bệnh sốt chuột, bệnh vàng da xoắn khuẩn truyền từ chuột sang.

TS Lâm Quốc Hùng - Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn vệ phẩm (Bộ Y tế) - cho biết: Chuột là động vật được khai thác và sử dụng nhiều nhưng chuột ăn được phải nuôi dưỡng ở môi trường nào? Như chuột đồng sống trong môi trường vệ sinh nhưng bản thân nó vẫn có bệnh lý tiềm trữ trong cơ thể nó. Trong quá trình bắt, chế biến mà không đảm bảo sẽ dẫn đến bệnh lý.

Nguyên nhân gây ngộ độc nếu có là do chế biến không đảm bảo vệ sinh hoặc bị lây nhiễm các bệnh do chuột truyền sang lúc săn bắt, làm thịt chuột hoặc bị chuột cắn. Ăn thịt chuột nấu chưa chín có thể bị các bệnh giun sán khác như giun xoắn.

Chuột cống môi trường sống quá mất vệ sinh thì chắc chắn môi trường ảnh hưởng đến rất nhiều. Chuột cống chứa nhiều mầm bệnh như hanta, dịch hạch, nếu chuột cắn có thể gây uốn ván…

Chuột cống là động vật chưa được cơ quan chức năng kiểm soát vì không coi đây là thực phẩm, không đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm. Nếu người dân cố tình sử dụng động vật này đang vô trách nhiệm với sức khỏe bản thân mình.

Người cung cấp những sản phẩm này vô trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng. Còn người kinh doanh vì lợi nhuận cố tình kinh doanh thực phẩm không an toàn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã vi phạm luật an toàn thực phẩm, đã sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm để chế biến.

"Nguy hiểm hơn là có thể tử vong nếu ăn phải thịt chuột dính bả. Khi dính bả sẽ có lượng chất độc vào máu của chúng. Tuy thịt chuột đã chế biến nhưng không loại trừ được hết các chất này. Nhất là loại thuốc có lượng độc chất cao. Khi ăn các món ăn độc, lạ nếu bị ngộ độc nên đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời", TS Hùng khuyến cáo.

Theo L.Hà

Lao động