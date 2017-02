Tăng đột biến ca tai nạn giao thông không đội mũ bảo hiểm

Sáng ngày mùng 5 Tết, tại BV Việt Đức, BS Phạm Hải Bằng, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn cho biết, trong số 504 ca tai nạn trong 5 ngày Tết thì có tới 148 ca không đội mũ bảo hiểm, 272 ca chấn thương sọ não do nhiều nguyên nhân khác nhau, 179 tai nạn sinh hoạt (trong đó có 15 ca đánh nhau chấn thương phải nhập viện).

Bệnh nhân tai nạn giao thông được cấp cứu tại BV Việt Đức.

Cao điểm nhất là ngày mùng 3 Tết với 145 trường hợp đến viện khám, cấp cứu; với 112 ca tai nạn giao thông, có đến 9 trường hợp nặng xin về.

Theo BS Bằng, soi vào con số này có thể thấy, tỉ lệ người dân tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm trong 3 ngày Tết rất thấp, với số ca tai nạn không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số. Như trong ngày mùng 3 Tết, trong số nạn nhân tai nạn giao thong nhập viện chỉ có 4 người đội mũ bảo hiểm (trong số 112 trường hợp tai nạn giao thông), ngày 1 Tết có 12 người đội mũ, ngày mùng 2 là 15 ca có đội mũ bảo hiểm.

Trong khi trước Tết số người bị tai nạn không đội mũ bảo hiểm rất ít, với 85 trường hợp có đội mũ bảo hiểm trong ngày 30 Tết; 91 người đội mũ bảo hiểm trong ngày 29 Tết.

“Việc đội mũ bảo hiểm sẽ giảm đi đáng kể nguy cơ chấn thương sọ não khi nạn nhân bị ngã xe, đập đầu xuống đường cứng”, BS Bằng cho biết.

Theo Bác sĩ Bằng, trong ngày nghỉ cuối của dịp Tết, nhiều khả năng số ca tai nạn giao thông lại tăng lên do người dân di chuyển, đi lại nhiều. Các ca tai nạn được chuyển đến BV Việt Đức phần lớn là ngoại tỉnh, trên đường quốc lộ, đi xe với tốc độ nhanh nên chấn thương nặng nề.

Trong Tết, không có trường hợp nào tử vong tại bệnh viện nhưng có 35 trường hợp nặng xin về.

Tại Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trong 6 ngày Tết, các cơ sở y tế thuộc Hà Nội tiếp nhận hơn 6700 ca cấp cứu, với 659 ca tai nạn giao thông.

Đặc biệt, Trung tâm cấp cứu 115 đã hoạt động hết công suất. Mỗi ngày có 14 đội cấp cứu ứng trực 24/24h tại Trung tâm và các Trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn Thành phố.

Từ ngày 26/1/2017 đến 07h00’ ngày 31/1/2017 đã tiếp nhận 464 lượt yêu cầu, số lượt xe đi 464 lượt, cấp cứu và vận chuyển 319 bệnh nhân, chuyển viện 249 trường hợp, trong đó tai nạn giao thông 28 trường hợp, tai nạn sinh hoạt 09 trường hợp, tử vong: 22 trường hợp (trong đó: 01 do tai nạn sinh hoạt; 01 do tai nạn giao thông; 20 do các nguyên nhân khác).

Trường hợp tử vong do tai nạn giao thông rất đáng tiếc xảy ra với nam thanh niên trẻ 24 tuổi bị TNGT (xe máy - ô tô) lúc 0h40' phút ngày 29/01/2017 (Rạng sáng mồng 2 Tết) tại Ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng. Khi xe cấp cứu115 đến bệnh nhân đã trong tình trạng: Ngừng tim, ngừng thở, mạch ngoại vi không bắt được, huyết áp không đo được; vùng chẩm bị chấn thương, dập nát, biến dạng. Kết luận Tử vong do Chấn thương sọ não, bàn giao cho CSGT xử lý.

Một trường hợp tai nạn giao thông đau lòng khác cũng khiến cô gái trẻ 18 tuổi (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tử vong. Khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ bệnh nhân đã ở tình trạng mạch không bắt được, Huyết áp không đo được, đồng tử hai bên giãn.

Hồng Hải