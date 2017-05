Nhập viện nguy kịch vì suy thận cấp chỉ sau 1 thang thuốc nam

Tình trạng bí tiểu, nôn vẫn không giảm đi, đến ngày thứ 4 sau uống thuốc nam, gia đình đưa ông Đ vào BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn điều trị. Sau 2 ngày bệnh nhân được chuyển lên Bạch Mai vì diễn biến bệnh nặng lên.

BS Nghiêm Trung Dũng, Khoa Thận tiết niệu (Bệnh viện Bạch Mai) người trực tiếp điều trị cho ông Đ. cho biết, ở thời điểm nhập viện bệnh nhân bị suy thận cấp với các biểu hiện: vô niệu, phù toàn thân, dịch cổ chướng, nôn do hội chứng ure máu cao....

Bệnh nhân đang được điều trị tại BV Bạch Mai vì suy thận cấp do thuốc nam. Ảnh: Đ.H

Đến nay, sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng của ông Đ. Vẫn còn nặng nề do bụng chướng to, chân tay phù nề, vô niệu.

BS Dũng cho biết, tình trạng bệnh nhân suy thận cấp do thuốc nam là khá phổ biến do nhiều người quan niệm thuốc thảo mộc là lành tính, không tác dụng phụ. Nhưng thực tế, tháng nào tại Khoa Thận Tiết niệu cũng tiếp nhận từ 3-4 bệnh nhân bị suy thận cấp do sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

Trong khi đó, điều trị các trường hợp này rất khó khăn bởi bác sĩ không xác định được các độc chất trong các thảo dược không rõ nguồn gốc này hoặc do hóa chất xao tẩm và bảo quản thuốc…

Vì thế, việc điều trị phụ thuộc vào tình trạng suy thận của người bệnh. Có những bệnh nhân sau đợt điều trị suy thận cấp tình trạng sức khỏe trở về bình thường, chức năng thận tốt lên. Tuy nhiên nhiều người bệnh nhiễm độc nặng bị suy đa tạng, việc điều trị rất khó khăn và tốn kém, nếu cứu được cũng bị di chứng rất nặng nề có thể là suy thận mạn tính…

BS khuyến cáo người bệnh trước khi dùng bất cứ loại thuốc gì cũng cần có sự tham vấn của thầy thuốc. Muốn dùng thuốc nam cần đến bệnh viện, cơ sở đông y uy tín để được đảm bảo về nguồn gốc thảo dược, tránh tình trạng bị xao tẩm, trộn các loại tân dược có hại cho sức khoẻ.

Tú Anh