Hàng ngàn bạn trẻ tham gia ngày Chủ nhật đỏ

Nghệ An: Hơn 3.000 bạn trẻ tham gia hiến máu

Hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật đỏ tại Nghệ An.

Ngày 14/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An, Viện huyết học truyền máu TW, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cùng báo Tiền Phong đã tổ chức ngày Chủ nhật đỏ hiến máu tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tham dự ngày hội Chủ nhật Đỏ lần này có khoảng 3.000 là đoàn viên, thanh niên tình nguyện và các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn TP.Vinh cùng đăng ký hiến những giọt máu hồng của mình cho xã hội.

Trước Tết Nguyên Đán, lượng máu phục vụ điều trị tại tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung lại khan hiếm. Dự báo dịp Tết năm nay mức độ khan hiếm máu điều trị có thể còn trầm trọng hơn.

Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên Đán – Lễ hội Xuân hồng” năm 2018.

Nữ sinh viên trường Đại học Vinh Nguyễn Thị Hồng cho hay: “Hôm trước em đọc báo thấy cả nước thiếu máu trầm trọng, nhất là nhóm máu 0. Nên dù hôm nay trời lạnh nhóm bọn em vẫn cố gắng rủ nhau đi. Sinh viên chưa có gì để ủng hộ nên đây là một cách để bọn em góp sức mình cho những người khốn khó trong dịp Tết”.

Ngày Chủ nhật Đỏ - ngày hội hiến máu là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời góp phần giáo dục và định hướng cho tuổi trẻ có lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An tổ chức 68 đợt hiến máu, tiếp nhận được 29.510 đơn vị máu. Phong trào đã thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, góp phần cứu sống hàng nghìn người.

Theo dự kiến, lượng máu thu được vào ngày Chủ nhật đỏ hôm nay sẽ khoảng 800 - 1.000 đơn vị máu.

Cần Thơ: Hàng ngàn người dân tham gia hiến máu tại Cần Thơ

Sáng 14/1 tại TP Cần Thơ ngàn người dân từ khắp các quận, huyện trên địa bàn đã có mặt tại Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ để tham gia hiến máu tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ.

Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ có mặt rất sớm để hiến máu

Có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu, ông Trương Quang Hoài Nam – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Đây là lần đầu tiên của năm 2018 tôi hiến máu. Tôi nghĩ hiến máu là nhân đạo, một việc thiện nên làm”.

Bà Lê Thị Kim Bảy (51 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) cho biết đây là lần thứ 24 bà đi hiến máu, bà từng được tôn vinh là một trong những người hiến máu tiêu biểu cấp thành phố và cấp quốc gia, được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bà Lê Kim Bảy cho biết đây là lần thứ 24 bà đi hiến máu.

“Mình cũng không nhớ lần đầu đi hiến máu là khi nào, đây là hành động hết sức ý nghĩa với cộng đồng, mình thấy còn sức khỏe thì mình cứ tham gia thôi, vì xung quanh chúng ta vẫn còn những người cần lắm…” – bà Bảy chia sẻ.

Anh Trịnh Tấn Tài cán bộ đài truyền thanh phường Tân An, quận Ninh Kiều Tài chia sẻ: “Tôi tham gia hiến máu đã rất nhiều lần ở Ngày hội Chủ Nhật Đỏ tổ chức tại Cần Thơ. Với mong muốn góp sức đem giọt máu của mình để giúp đỡ người bệnh”.

Hàng ngàn người tham gia hiến máu sáng nay tại Cần Thơ

Ông Huỳnh Thái Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Cần Thơ kiêm Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật đỏ tại Cần Thơ cho biết, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của TP Cần Thơ đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi, góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân.

“Hy vọng ngày Chủ nhật đỏ năm nay sẽ trở thành một sự kiện có ý nghĩa trong hoạt động xã hội của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên TP Cần Thơ. Đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện trong các bạn trẻ”, ông Nguyên chia sẻ.

Nguyễn Duy - Hà Huy