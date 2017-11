Dinh dưỡng dành cho nam giới hay bị rụng tóc

1. Vitamin A

Một lượng vitamin A cần thiết là chìa khóa giúp thúc đẩy sự phát triển và sức khoẻ của các tế bào và các mô khắp cơ thể, bao gồm cả tóc và da đầu. Vitamin A được cung cấp cho cơ thể theo hai cách: từ nguồn thực vật và động vật.

Các nguồn thực vật cho tóc khỏe bao gồm trái cây màu đỏ, vàng, cam, và các loại rau như cà rốt, cũng như một số loại rau lá xanh đậm.

Một số nguồn thực phẩm động vật cung cấp nhiều vitamin A bao gồm gan, dầu cá, trứng và sữa được làm giàu chất dinh dưỡng.

2. Vitamin B6, Vitamin B12, và Axit folic

Cả ba loại vitamin nhóm B này đều rất cần thiết cho việc hình thành hemoglobin bình thường mang ôxy từ phổi đến các mô trong cơ thể, bao gồm cả tóc.

Mái tóc khỏe và chắc chắn phụ thuộc lượng máu và oxy được cung cấp liên tục. Sự thiếu hụt các vitamin nhóm B cũng giống như việc cắt đứt nguồn cung cấp máu cho mái tóc, dẫn đến rụng tóc, tóc bị hư hỏng, và hồi phục lại chậm.

Các nguồn cung cấp vitamin B6 và B12 tốt nhất là các loại thực phẩm chứa nhiều protein như thịt, gà, cá, trứng, thịt lợn và đậu nành. Nguồn thực vật giàu vitamin nhóm này bao gồm rau có lá, nước cam, bơ, củ cải đường, bông cải xanh, mầm lúa mì và một số loại ngũ cốc được làm giàu chất dinh dưỡng.

3. Vitamin C

Vitamin C cần thiết để sản xuất collagen, đây là mô liên kết tạo ra cấu trúc bằng cách giữ các mô trong cơ thể lại với nhau, chẳng hạn như các mô ở tóc. Cơ thể con người không thể dự trữ lượng vitamin C lâu dài trong cơ thể, do vậy đừng cố gắng nhồi nhét để dự trữ cho cho khoảng thời gian thiếu hụt.

Thay vào đó, hãy đảm bảo ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin C mỗi ngày. Các nguồn giàu vitamin C được tìm thấy trong các nguồn thực vật như cam, các loại quả có múi, dưa, ớt, rau lá xanh đậm, và cà chua.

4. Kẽm

Gàu và rụng tóc là hai triệu chứng có liên quan đến sự thiếu hụt kẽm. Kẽm là một loại chất khoáng giúp thúc đẩy sinh sản tế bào, sự phát triển của mô, và sự phục hồi. Kẽm cũng đóng vai trò trong việc duy trì tuyến tuyến tiết dầu gắn với nang lông của chúng ta.

Nguồn kẽm tốt nhất gồm có thực phẩm có nguồn gốc động vật, bao gồm hải sản, gia cầm, trai, tôm và hàu. Trứng và sữa cũng cung cấp kẽm nhưng với lượng nhỏ hơn. Các sản phẩm ngũ cốc, đậu, các loại hạt có chữa kẽm nhưng dưới dạng cơ thể khó hấp thụ hơn.

5. Protein

Tóc chủ yếu được hình thành từ protein vì thế cần bổ sung thực phẩm giàu protein nếu đang cố gắng duy trì sự phát triển khoẻ mạnh của tóc. Nếu không có lượng protein đầy đủ, cơ thể không thể tạo ra sợi tóc mới để thay thế tóc đã rụng. Điều đó không có nghĩa rằng ăn thịt bò hàng ngày sẽ giúp tóc chắc khoẻ và phát triển.

Chế độ ăn có hàm lượng chất béo cao sẽ làm tăng mức testosterone, có liên quan đến chứng rụng tóc, vì vậy thịt bò không phải là một trong những thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc.

Bổ sung các nguồn giàu protein lành mạnh hơn như cá, thịt gà, các sản phẩm từ đậu nành, pho mai ít béo, trứng, hạnh nhân, đậu và sữa chua.

6. Nước

Cấp nước đúng cách là yếu tố chính cho mái tóc khỏe mạnh và có sức khoẻ tốt. Mỗi tế bào và mọi hệ thống trong cơ thể đều sử dụng nước để vận hành chức năng bình thường, do đó, không chỉ là gội đầu để cấp nước mà phải uống đủ lượng nước cơ thể cần.

Lưu ý là tốc độ giảm cân cũng là một lý do khác làm gia tăng chứng rụng tóc. Giảm cân quá nhanh đi kèm chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng sẽ gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể và kết quả là tóc ngày càng rụng nhiều hơn.

Quách Vinh

Theo MF