Chữa khỏi bệnh co giật nửa mặt suốt 7 năm

BS. Trương Văn Trí, Trưởng Đơn vị Phẫu Thuật Thần Kinh Bệnh viện Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế cùng bệnh nhân Phan Văn P. sau khi được chữa khỏi co giật nửa mặt

Bệnh nhân Phan Văn P. có biểu hiện co giật liên tục nửa mặt bên trái đã 7 năm nay, tình trạng co giật ngày càng nặng khiến bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp và rất ngại ra trước đám đông. Ngoài ra, các cơn co giật ở mí mắt cũng làm cho khả năng nhìn của bệnh nhân bị hạn chế.

Bệnh nhân đã đi khám và điều trị ở nhiều cơ sở y tế nhưng tình trạng bệnh không cải thiện. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế và được các bác sỹ ở đây chẩn đoán bệnh co giật nửa mặt do mạch máu chèn ép vào dây thần kinh số VII.

Ngày 30/10, BS. Trương Văn Trí, Trưởng Đơn vị Phẫu Thuật Thần Kinh Bệnh viện Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế cùng với ekip đã tiến hành phẫu thuật giải ép vi mạch cho bệnh nhân. Sau mổ, các cơn co giật mặt của bệnh nhân cải thiện từng ngày.

Ngày 8/11, tình trạng giật mặt của bn P. đã giảm 99% và bệnh nhân đã được xuất viện. Được biết, đây là ca phẫu thuật giải ép vi mạch điều trị bệnh co giật nửa mặt đầu tiên tại Thừa Thiên Huế ở cũng như ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Việc triển khai thành công phương pháp này đánh dấu một bước phát triển của Đơn vị Phẫu Thuật Thần Kinh BV Đại học Y Dược Huế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực.

Đại Dương