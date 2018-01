Bắt xe khách chở hơn nửa tấn nội tạng bẩn

Vào khoảng 15h chiều ngày 12/1, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe khách mang BKS 29B -11.966, do tài xế Trần Song Tùng (SN 1970), trú tại Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chắc năng kiểm tra số hàng

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 3 bao tải nội tạng có trọng lượng hơn 300kg, bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cũng vào thời điểm nói trên, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện 3 bao tải nội tạng, có trọng lượng hơn 230kg, vừa được hạ từ một chiếc xe khác, số nội tạng trên cùng của 1 chủ hàng đang được vận chuyển lên một chiếc xe 3 gác đưa về cơ sở tiêu thụ. Toàn bộ số hàng nêu trên không có nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, lái xe khai nhận, số nội tạng trên được một người thuê vận chuyển từ thành phố Vinh (Nghệ An) ra thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) để tiêu thụ, khi đang nhập hàng cho mối quen thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Duy Tuyên