2 tay 2 dao uy hiếp bác sĩ khám chữa nhanh cho thai phụ

Hà Tĩnh:

Trong quá trình các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiến hành làm thủ tục và thăm khám ban đầu cho thai phụ tên T., một người đàn ông đã cầm dao bước tới, to tiếng, đập bàn gây sức ép, yêu cầu phải xử lý nhanh cho bệnh nhân.

Lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt khống chế người đàn ông mang dao vào bệnh viện uy hiếp nhân viên. (Ảnh camera an ninh bệnh viện)

Theo đó, vào khoảng 11h30’ ngày 23/4, tại Khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đã tiếp nhận bệnh nhân H.N.T.T. (22 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh, đang mang thai 32 tuần tuổi) bị tai nạn giao thông, chấn thương vùng mặt.

Trước khi thai phụ T. được đưa vào nhập viện khoảng 10 phút, có 2 người đàn ông, trong đó có 1 người cầm theo 2 con dao dài khoảng 25-30cm đi vào Khoa Cấp cứu - Chống độc đề nghị được gặp bệnh nhân T. Tuy nhiên, lúc này bệnh nhân vẫn chưa nhập viện nên người đàn ông này đã đi ra ngoài.

Khi ra tới cổng của bệnh viện, thấy bệnh nhân T. được đưa vào nhập viện, người đàn ông này đã theo vào và 2 con dao được dắt sau lưng quần.

Tại đây, trong quá trình các y, bác sĩ đang tiến hành làm thủ tục và thăm khám ban đầu cho bệnh nhân T., người đàn ông này cầm dao bước tới, to tiếng, đập bàn gây sức ép đối với các y bác sĩ, yêu cầu phải xử lý nhanh cho bệnh nhân T.

Thời điểm này, nhiều nhân viên y tế, bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân đứng gần đó hoảng hốt.

Trước sự việc này, các nhân viên y tế Khoa Cấp cứu - Chống độc đã gọi điện báo bảo vệ bệnh viện và công an.

Khoảng ít phút sau, lực lượng bảo vệ của bệnh viện và Công an thành phố Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường kịp thời can ngăn, đồng thời thông báo với lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hà Tĩnh đến phối hợp, khống chế người đàn ông, tước hung khí đưa về trụ sở để phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân T. sau khi được thăm khám đã được chuyển lên Khoa Răng hàm mặt tiếp tục điều trị, vết thương không quá nghiêm trọng, thai nhi không bị ảnh hưởng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hà Phương