Xông vào tiệm đâm chết anh thợ hớt tóc ngay giữa ban ngày

TPHCM:

Chiều tối ngày 26/6, Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên tử vong. Hiện cơ quan chức năng đã trích xuất các camera an ninh để truy xét nhóm đối tượng gây án.

Tiệm hớt tóc nơi xảy ra vụ truy sát táo tợn

Công an khám nghiệm hiện trường

Theo đó, khoảng 15h ngày 26/6, 1 nhóm 4 người gồm 3 nam 1 nữ đi trên 2 xe máy tới tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) để tìm người.

Khi thấy người cần tìm bên trong, 2 thanh niên xuống xe, bước nhanh vào trong tiệm và bất ngờ rút dao đâm tới tấp 1 nhân viên hớt tóc tại đây khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Gây án xong, các đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tuy nhiên đã tử vong sau đó vì bị thương tích nặng.

Nhận tin báo, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất camera truy xét nhóm đối tượng.

Được biết, nạn nhân là anh Trần Ngọc Một (tên thường gọi là Hùng, 26 tuổi, quê Quảng Ngãi) và mới làm việc tại tiệm được khoảng 3 ngày.

Trương Nhân