Xác minh vụ cô gái trình báo bị lôi lên ô tô hiếp dâm tập thể

TPHCM:

Nạn nhân trình báo là chị Q. (27 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú huyện Hóc Môn, TPHCM).

Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng TPHCM, chị Q. trình bày, khoảng 12h 30’ trưa 11/7, chị chạy xe gắn máy hiệu Attila đi giao hàng cho khách tại quận 7.

Khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần cầu Ông Bé, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), bất ngờ có 2 nam thanh niên chặn đầu xe của chị Q. lại.

Hiện tại tâm lý chị Q. rất hoảng loạn sau vụ việc

“Người ngồi trước hỏi đường nhưng tôi nói không biết. Bất ngờ người ngồi sau nắm tóc, kéo tôi lên xe ô tô màu đen, kính dán màu đen. Lên xe xong bọn chúng cởi quần áo tôi ra, tôi vùng vẫy phản kháng, nhưng một người dùng tay bịt miệng, để các người còn lại thay nhau cưỡng hiếp tôi.”, chị Q. thuật lại trong đơn.

Trong nội dung trình báo, chị Q. thông tin thêm, sau khi xâm hại, nhóm đối tượng đưa cho chị 1 chai nước, ép uống, sau đó chị Q. mê man.

Cũng theo trình báo của chị Q. đến khoảng 20h cùng ngày, khi tỉnh dậy, chị Q. phát hiện mình đang nằm tại công trình xây dựng gần tòa nhà PvGas Tower ở đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Sau đó chị Q. đi bộ đến ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (thuộc phường Tân Phong, quận 7), mượn điện thoại của người dân và gọi cho chồng đến đón về.

Đến ngày hôm sau, chị Q. được chồng đưa đến Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh trình báo sự việc.

Ngoài việc trình báo bị hiếp dâm tập thể trên xe, chị Q. cũng khai báo bị cướp mất số tài sản gồm: 1 xe gắn máy hiệu Attila, 1 giỏ xách bên trong có 1 ĐTDĐ, giấy tờ tùy thân và số tiền 23,5 triệu đồng vừa rút ngân hàng.

Trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần cầu Ông Bé (nơi chị Q. tình báo bị bắt lên xe để hiếp dâm) có hệ thống camera an ninh, hiện công an đang trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an huyện Bình Chánh, TPHCM xác nhận, đang xác minh, điều tra nội dung trình báo của chị Q.

Hiện Công an cũng đang phối hợp với công an các địa bàn dọc tuyến đường mà chị Q. trình báo đã gặp nạn để trích xuất hình ảnh camera an ninh, phục vụ công tác điều tra.

Trong diễn biến liên quan, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an TPHCM cho biết, hiện Ban giám đốc Công an TPHCM đã có chỉ đạo, yêu cầu khẩn trương xác minh làm rõ tố giác tội phạm của gia đình chị Q.

Đình Thảo