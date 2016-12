Vừa ra tù, em đâm chết anh trai

Sáng ngày 23/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Văn Thắng (SN 1991, trú tại xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Nạn nhân của Thắng là anh Lê Đình Dũng (SN 1986), anh trai của bị cáo.

Lê Đình Thắng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, sau 2 năm thi hành án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đầu tháng 10/2016, Lê Đình Thắng trở về nhà. Thời gian này, người anh trai thứ 2 của Thắng đi làm ăn xa có gửi về cho Thắng 1 chiếc điện thoại. Chiều ngày 25/10/2016, Thắng và anh trai đến nhà hàng xóm liên hoan, sau đó đến một nhà khác để tiếp tục uống rượu. Thắng nhận được điện thoại của người quen nhờ đến chở về nhà nên bỏ dở cuộc rượu để đi. Thấy Thắng đi lâu quá, anh Dũng gọi điện nhưng Thắng không nghe máy. Nghi Thắng tụ tập bạn bè xấu để sử dụng ma túy nên anh Dũng và 1 người anh họ đi tìm. Khi tìm thấy Thắng, anh Dũng yêu cầu em về nhà nói chuyện.

Cáo trạng nêu rõ, anh Dũng gọi bố mẹ dậy để nói chuyện Thắng đi chơi với bạn bè xấu và nghi sử dụng ma túy. Trước mặt mọi người, Thắng khẳng định là không sử dụng ma túy nữa nên hai anh em tiếp tục cãi nhau. Anh Dũng bực tức vì lúc nãy gọi điện không được nên không cho Thắng dùng điện thoại nữa, Thắng nói: “không cho dùng nữa thì đập” rồi cầm điện thoại của mình ném xuống nền nhà làm điện thoại bị vỡ. Thấy Thắng cầm điện thoại ném, anh Dũng liền cầm điếu thuốc lào đánh Thắng. Hai anh em đuổi nhau ra giếng, anh Dũng dùng điếu cày đánh liên tục vào đầu và lưng của Thắng. Thắng cầm lấy một con dao và nói với Dũng “bác đừng có đập em nữa, đập nữa là em chém đó”. Mọi người xông vào can ngăn. Thấy mẹ bị chảy máu do trúng điếu cày của anh trai, bản thân mình cũng bị thương vào trán nên khi anh Dũng tiếp tục xông vào, Thắng dùng dao đâm một nhát trúng vào hỏm nách bên trái của anh Dũng. Anh Dũng ngã xuống, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Lê Đình Thắng đến UBND xã Hạnh Lâm đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đau xót trước cái chết của người con trai cả nhưng bà Trần Thị Mỹ cũng mong Tòa cho Thắng cơ hội để làm lại cuộc đời.

Tại phiên tòa, Lê Đình Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định, trong sự việc này, anh Dũng cũng có một phần lỗi, bởi vậy truy tố Lê Đình Thắng tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bố mẹ Thắng là người đại diện hợp pháp cho nạn nhân Lê Đình Dũng tại phiên tòa cũng mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Lê Đình Thắng.

Xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Đình Thắng 9 tháng tù giam. Về dân sự, đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.

Hoàng Lam