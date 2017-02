Nhóm thanh niên hành hung ông Vin (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

Chiều nay (5/2), trao đổi với PV Dân Trí, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) - cho biết, căn cứ các tài liệu, chứng cứ sau khi thu thập, ngày 5/2, cơ quan CSĐT, Công an an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, đồng thời củng cố hồ sơ, tiếp tục thực hiện các bước tố tụng theo quy định.

Nguyễn Dương