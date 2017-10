Vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh: Thay đổi tội danh “khủng bố” sang đe dọa giết người

Bị can Nguyễn Trọng Phương bị dẫn giải đến phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm 26/9

Trước đó,Theo cáo trạng của VKS, trước đó vào tháng 6/2014, Nguyễn Trọng Phương (sinh năm 1980, HKTT tập thể công ty xây lắp CNTP K30, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Song Lộc Miền Bắc và xin chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc nạo vét sông Đuống nhưng Phương không được tỉnh Bắc Ninh cấp phép.

Trong khi đó, Phương biết Ngô Thành Sơn (sinh năm 1980) là chủ tịch HĐQT Công ty trục vớt luồng hạ lưu, được cấp phép nạo vét sông Cầu địa phận tỉnh Bắc Giang. Phương nghĩ ra cách đến khu vực nhà anh Sơn để nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Mục đích của Phương là nếu các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lo sợ thì doanh nghiệp của đối tượng sẽ được cấp phép khai thác cát trên sông Đuống, nếu không sẽ điều tra xử lý đối tượng đã nhắn tin đe dọa và hướng điều tra sẽ nhằm vào anh Sơn.

Phương biết Trần Anh Thuận (Sinh năm 1981, HKTT số 6, ngõ 1, phố Vũ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là Phó giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Nguyên, có mâu thuẫn với Sơn trong làm ăn kinh tế.

Trần Anh Thuận tại phiên xét xử sơ thẩm hôm 26/9, vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án không tố giác tội phạm

Ngày 16/01/2017, Phương nhắn tin điện thoại bằng zalo cho Thuận, bàn bạc và hướng dẫn cách Thuận nhắn tin đe dọa ông Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh.

Khoảng 22h30 ngày 23/01/2017, Phương mang theo 1 điện thoại di động Nokia đen trắng, 1 sim điện thoại số 0868283... từ nhà đi đến khu vực cổng chính Bệnh viện phụ sản Bắc Ninh. Phương ngồi trong quán nước cạnh cổng Bệnh viện phụ sản kích hoạt sim điện thoại và dùng máy điện thoại nhắn 10 tin gửi đến số máy của ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, và số máy của ông Phạm Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh, với nội dung đe dọa, khủng bố tinh thần.

Trong hàng chục tin nhắn đe dọa ông Quỳnh, Phương còn nhắc tới vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn chết để tăng thêm sức nặng. Sau đó, Phương đi về, trên đường về đã vứt chiếc điện thoại di động dùng để nhắn tin xuống sông Đuống.

Trần Anh Thuận biết tin nhắn đe dọa, khủng bố tới Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh là do Phương làm nhưng không đến cơ quan chức năng tố giác tội phạm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi. Được biết, đối tượng Trần Anh Thuận có tiền sự về tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Năm 2011, đối tượng Nguyễn Trọng Phương bị Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 58 tháng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Theo dự kiến ngày 9/8, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Nguyễn Trọng Phương và Trần Anh Thuận về tội “Khủng bố” và “Không tố giác tội phạm”. Do cần phải thu thập thêm chứng cứ một số nội dung nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tiếp đến, ngày 26/9, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Nguyễn Trọng Phương và Trần Anh Thuận về tội “Khủng bố” và “Không tố giác tội phạm”.

Tòa triệu tập 3 người làm chứng trong vụ án này, tuy nhiên khi tiến hành kiểm tra căn cước thì nhân chứng Ngô Thành Sơn vắng mặt.

Cụ thể, nhân chứng Ngô Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty Trục vớt luồng hạ lưu có đơn xin được vắng mặt do xuất cảnh đi Trung Quốc có việc riêng. Có 2 người làm chứng khác có mặt tại phiên tòa và đông người tham dự.

Khi Chủ tọa phiên tòa hỏi vợ bị cáo Phương và mẹ bị cáo Thuận có ý kiến gì không thì cả hai đều trả lời không có ý kiến gì. Do Ngô Thành Sơn là người làm chứng rất quan trọng liên quan đến vụ án vắng mặt nên VKS đề nghị hoãn phiên tòa.

Trong khi đó, luật sư Giang Hồng Thanh (bào chữa cho bị cáo Phương) cho rằng những người vắng mặt đều có lời khai nên đề nghị tiếp tục xét xử.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định chấp nhận đề nghị của đại diện VKS hoãn tòa vì anh Ngô Thành Sơn là người làm chứng rất quan trọng trong vụ án, để căn cứ xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án. Sau đó VKSND tỉnh Bắc Ninh quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa đã ra quyết định bổ sung thay đổi quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trọng Phương (sn 1980, ở Ba Đình Hà Nội) từ tội “khủng bố” sang tội “đe dọa giết người”, ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án không tố giác tội phạm đối với bị can Trần Anh Thuận (sn 1981, trú tại BắcNinh).

Bá Đoàn