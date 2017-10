Vụ Cục phó mất gần 400 triệu đồng: Chỉ khởi tố vụ trộm laptop

Chiều 25/10, xác nhận với PV Dân Trí, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết: "Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án trộm laptop của ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng cục kiểm sát hoạt động bảo vệ môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường). Riêng về tin báo ông Quang mất 385 triệu đồng, cơ quan điều tra đang trong quá trình làm rõ sự việc. Khi nào có thông tin sẽ gửi thông báo cho báo chí".

Khách sạn nơi ông Quang báo mất gần 400 triệu đồng

Cũng theo ông Châu, việc ông Quang mang theo máy tính xách tay đã được các thành viên trong đoàn xác nhận. Tuy nhiên, sau đó do không tìm thấy nên đã báo cơ quan chức năng để tìm kiếm.

"Việc ông Quang báo mất 385 triệu chưa thể khởi tố vì đó mới là tin báo một phía từ ông Quang. Để làm rõ sự việc trên phải xác minh qua nhiều khâu và nhiều thủ tục", đại tá Châu nhấn mạnh.

Trước đó, như Dân Trí đã đưa tin, ngày 26/9, ông Quang thông báo với chủ khách sạn T.V (TP Tân An, Long An) là bị mất trộm gần 400 triệu đồng tại khách sạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an TP Tân An đã có mặt tại khách sạn để ghi nhận thông tin. Theo chủ khách sạn, ngày 20/9, ông Quang cùng 4 người đến khách sạn đặt 3 phòng nghỉ, ông Quang ở một phòng riêng.

Theo kế hoạch, đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Quang làm trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh kiểm tra 30 doanh nghiệp tại Long An từ ngày 21/9 - 11/10. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc mất trộm trên, ông Quang đã dừng chuyến công tác lại để phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra sự việc.

