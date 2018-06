Vụ cô giáo bị xâm hại: Hiệu trưởng ký 2 lịch trực hè lý giải do… người đánh máy (!?)

Có 2 lịch trực hè là do… người đánh máy?

Ông T.V.B. cho hay, lịch trực hè thứ nhất có ghi rõ danh sách gồm 20 cán bộ, giáo viên trực hè, trong đó có cô giáo N. trực vào ngày 15/6 và ngày 6/7. Riêng ngày 20/6 lịch trực thuộc về giáo viên Nguyễn Đăng Hòa Tình. Do ông Tình bận đi học quản lý nên đổi trực cho cô N.

Tuy nhiên vào đúng ngày 20/6, cô N. khi đang một mình trực trường thay cho ông Tình thì bị thanh niên Võ Minh Trung (SN 1999, trú xã Bình Thành) xông vào trường dùng hung khí đe dọa cướp của, hiếp dâm cô giáo. Trong cùng ngày đó, tên Trung đã bị bắt. Cũng ở lịch trực thứ nhất này có ghi rõ ông L.T.H., Phó Hiệu trưởng trực lãnh đạo từ ngày 16-30/6 nhưng hôm cô N. bị hại, ông H. không có mặt.

Sau khi sự việc cô giáo N. bị hiếp dâm, ông B. giải thích do Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Hương Trà chỉ đạo phải tăng cường người trực tại trường nên vào ngày 22/6 trường đã họp và thay đổi lịch trực trường mới.

Tuy nhiên trong lịch trực thứ hai này không ghi ngày ký đóng dấu là 22/6 mà ghi lại ngày cũ 24/5 như lịch trực đầu tiên. Ở lịch trực “song sinh” này chỉ còn 19 cán bộ, giáo viên và không còn tên cô N., bên cạnh đó ông Nguyễn Đăng Hòa Tình trực ngày 20/6 cũng đã xóa và thay vào đó là chữ “Miễn trực (đi học CBQL)”.

Trước việc này, nhiều giáo viên trường L.T. cho rằng việc xuất hiện thêm 1 lịch trực trường là nhằm trốn tránh trách nhiệm của như những người liên quan.

Bảng trực trường đầu tiên

Và bảng trực trường thứ hai được làm sau khi vụ việc cô giáo N. bị hiếp dâm tại trường bị các giáo viên trường cho rằng lãnh đạo trường làm để trốn tránh trách nhiệm những cá nhân liên quan về việc trực

PV đặt câu hỏi có phải lịch trực trường thứ hai tuy được làm vào ngày 22/6 nhưng lại có ngày ký, đóng dấu là ngày 24/5 - trùng ngày ký, đóng dấu với lịch trực thứ nhất do ông T.V.B. ký tên và đóng dấu phải chăng là để trốn tránh trách nhiệm những người không trực trong ngày 20/6?

Trả lời chúng tôi, ông B. phân bua, đây là lịch trực trường làm lại vào ngày 22/6. Đáng lẽ việc này do văn thư làm nhưng do văn thư bận nên ông nhờ nhân viên làm thiết bị tên Tuấn để đánh máy. Do người này… đánh nhầm nên lịch mới vẫn có ngày như lịch cũ.

Cụ thể ông Tuấn sửa lại lịch trực mới trên lịch trực cũ ở máy vi tính nhưng quên ghi ngày mới dưới lịch trực là 22/6 nên in ra thì lịch trực mới vẫn ghi là ngày cũ 24/5. Ông B. cho biết ngày hôm đó do sự việc cô N. đã làm cho bản thân ông bị vội vàng và tinh thần bất an nên ông cũng không thấy để chỉnh lại ngày 22/6 (?).

Chưa có hình thức tự kiểm điểm, xử lý các cá nhân liên quan

Lý giải việc ông L.T.H. Phó Hiệu trưởng không trực lãnh đạo trong ngày 20/6, theo ông B. là do ông H. đi thăm người thân đau ở bệnh viện nên không tới trực được.

Về việc giáo viên Nguyễn Đăng Hòa Tình không ghi ngày trực 20/6 cũng như ngày 12,20/7 ở lịch trực mới, Hiệu trưởng B. giải thích là sau khi làm lịch mới từ ngày 22/6 do ông Tình đi học quản lý nên đã loại ra khỏi danh sách trực.

Riêng việc cô N. không còn trong danh sách trực thứ hai cùng ghi ngày 24/5, ông B. lý giải do cô N. hiện đang ở nhà điều trị nên trường không cho cô trực nữa. Vị Hiệu trưởng này cho biết những ngày qua có cử người thăm và tâm lý cô giáo N. đã ổn lại. Bản thân ông B. cũng đang rất mệt mỏi vì gánh chịu sức ép từ dư luận cho rằng ông làm gian dối lịch trực để trốn trách nhiệm.

Ông T.V.B., Hiệu trưởng trường L.T. (phải, che mặt) làm việc với PV

Được biết trong sáng 28/6 trường L.T. một lần nữa họp kiểm điểm. Tuy nhiên các hình thức tự kiểm điểm, xử lý cá nhân, tập thể này vì sự việc xảy ra khi cô giáo N. bị hiếp dâm khi trực thay, theo ông B. là chưa có.

Đại Dương