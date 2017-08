Việt Nam bàn giao cho Trung Quốc 12 tội phạm kinh tế

Đối tượng Dương Thị Hà bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ và bàn giao cho phía Việt Nam dẫn giải về nước tiến hành điều tra xử lí về tội "buôn người".

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm truy nã tội phạm lần thứ ba. Tại Hội nghị phía Công an Việt Nam đã thông báo, đợt cao điểm truy nã lần thứ ba trong 6 tháng đầu năm nay, Công an Việt Nam đã truy bắt và chuyển giao cho Công an Trung Quốc 15 đối tượng truy nã, trong đó có 12 đối tượng phạm tội về kinh tế, 1 đối tượng về ma túy, 2 đối tượng về hình sự.

Công an Trung Quốc đã giữ và chuyển giao cho Công an Việt Nam 12 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng phạm tội về ma túy, 7 đối tượng về hình sự.

Theo đó, sau ba đợt cao điểm truy nã tội phạm từ 1/11/2014 đến 30/6/2017, Công an Việt Nam đã truy bắt, chuyển giao cho Công an Trung Quốc 54 đối tượng; Công an Trung Quốc truy bắt, chuyển giao cho Công an Việt Nam 42 đối tượng.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau đánh giá kết quả phối hợp cao điểm truy nã tội phạm lần thứ 3 và toàn diện ba đợt; trao đổi tình hình đối tượng truy nã của hai quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm; thảo luận về cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt, chuyển giao đối tượng truy nã; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý và thúc đẩy hợp tác truy nã tội phạm giữa hai nước.

Phía Công an Việt Nam – Trung Quốc thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận, kế hoạch về hợp tác phòng, chống tội phạm nói chung và truy nã tội phạm; rà soát, bổ sung và cung cấp đầy đủ thông tin về tội phạm đang bị truy nã quốc tế để tập trung các biện pháp xác minh, truy bắt và chuyển giao theo quy định pháp luật mỗi quốc gia và luật pháp quốc tế.

Công an Việt Nam bàn giao đối tượng Lục Bình (áo đen thứ 2 từ phải qua trái), bị Công an quận Bảo Sơn, TP Thượng Hải, Trung Quốc ra lệnh tạm giam với tội danh huy động trái phép tiền gửi của người dân, sau khi gây án đã bỏ trốn sang Việt Nam

Đối tượng truy nã của hai nước không có lệnh truy nã quốc tế sẽ trao đổi thông tin, kế hoạch bắt giữ, chuyển giao trong 24 giờ tại Cửa khẩu quốc tế hai bên thống nhất; kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm truy bắt, dẫn giải, tiếp nhận đối tượng truy nã…

Ngoài ra, trên cơ sở nguồn lực cho phép, Bộ Công an Trung Quốc sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, truy nã tội phạm cho cán bộ đảm trách nhiệm vụ truy nã tội phạm thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Tuấn Hợp