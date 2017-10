Uống rượu say đánh vợ, cắn Trưởng công an bị thương

Đối tượng Hứa Văn Khải tại cơ quan công an

Qua thời gian điều tra làm rõ, ngày 26/10/2017, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hứa Văn Khải (SN 1960, trú tại thôn Hợp Thành, xã Tân Lập, huyện hữu Lũng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Khải do thường xuyên uống rượu say, khi về nhà thường chửi mắng, đánh đập vợ. Vì vậy hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Chiều ngày 22/10/2017, sau khi đi uống rượu về, Khải lại tiếp tục hành hung vợ, đánh đuổi vợ ra khỏi nhà. Quá bức xúc, vợ Khải là bà Long Thị Ô (SN 1960) đã báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, anh Hoàng Văn Phong – Trưởng Công an xã Tân Lập đã khẩn trương có mặt để hòa giải, yêu cầu đối tượng Khải viết cam kết và mời lên trụ sở UBND xã để làm việc. Tuy nhiên Khải không chấp hành và có hành vi thách thức, chống đối, hung hăng cắn vào vai, lưng khiến đ/c Phong bị thương.

Hứa Văn Khải đã có một tiền án về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hành vi của đối tượng Khải cần phải nghiêm trị để làm gương cho những kẻ thường xuyên uống rượu say ./.

Bá Đoàn