“Tử tù” Hàn Đức Long yêu cầu được tiếp tục xin lỗi

Vợ chồng ông Long và luật sư Vũ Thị Nga (đại diện người tham gia bảo vệ quyền lợi) cùng đến Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Trước đó vào cuối tháng 3, ông Long đã gửi đơn lần thứ 1 cũng với nội dung tương tự tới VKSND tỉnh Bắc Giang. Ngày 10/4, VKSND tỉnh Bắc Giang có công văn trả lời: “Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận đơn của ông Long và sẽ nghiên cứu để giải quyết theo qui định của pháp luật”. Tuy nhiên, từ đó tới nay, gia đình ông Long không thấy hồi âm gì khiến ông phải tiếp tục gửi đơn lần thứ 2.

Chia sẻ về buổi công khai xin lỗi hôm 24/4 vừa qua do TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức tại quê nhà, ông Long cho biết: Mặc dù buổi xin lỗi công khai không được trọn vẹn, do người nhà cháu Nguyễn Thị Yến (SN 2000), nạn nhân nghi bị hiếp, giết năm 2005 xông lên giật phông, phản đối buổi công khai xin lỗi vì chưa tìm ra hung thủ, nhưng mọi người đã biết là tôi bị oan sai nên không cần xin lỗi lại. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ thực sự trong vụ án để gia đình cháu Yến an lòng, nguôi ngoai bớt nỗi đau.

Buổi làm việc giữa Viện KSND tỉnh Bắc Giang với gia đình ông Long và luật sư

Theo cáo trạng, ông Long bị truy tố 3 tội danh: hiếp dâm trẻ em và giết người, nạn nhân là cháu Nguyến Thị Yến (5 tuổi); và tội hiếp dâm, nạn nhân là hai mẹ con bà Ngô Thị Khuyến (SN 1930), cùng con dâu là Trương Thị Năm (SN 1960). Năm 2007, TAND tỉnh Bắc Giang và tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đều tuyên bị án không phạm tội như cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Giang đã truy tố. Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã tuyên hủy các án sơ thẩm, phúc thẩm đã tuyên vì không có căn cứ, trả hồ sơ điều tra lại theo thủ tục chung.

Sau gần 2 năm các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, ngày 16/16/2011 VKSND tỉnh Bắc Giang ban hành cáo trạng tiếp tục truy tố ông Long như cáo trạng đã truy tố trước đó. Cuối năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang và TAND tối cao tại Hà Nội tiếp tục tuyên Hàn Đức Long không phạm tội hiếp dâm. Như vậy, ông Long bị bắt giam, điều tra, truy tố, xét xử oan sai 3 tội danh (trong đó, tòa án đã tuyên oan ông Long 2 tội, VKSND truy tố oan 1 tội).

Ngày 25/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long tại địa phương. Còn tội danh hiếp dâm, ông Long làm đơn yêu cầu VKSND tỉnh Bắc Giang công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Bá Đoàn