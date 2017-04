Truy nã nghi phạm hiếp, giết cô gái đi chăn bò trên đồi

Hòa Bình:

Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Văn Dũng

Trước đó, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dũng có hành vi giết người, hiếp dâm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định bị can Bùi Văn Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án vào ngày 10/4/2017 tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Quyết định truy nã nêu rõ, đối tượng Dũng làm nghề lao động tự do, có đặc điểm cao 1,65m, gẫy 2 răng cửa hàm trên.

Quyết định truy nã đối tượng

Trước đó, theo thông tin tin cơ quan công an, em B.T.E (sinh năm 1993, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc) đi chăn bò thay bố (do bố bị ốm) trên đồi, đến trưa không thấy về. Gia đình đi tìm đến 17h phát hiện nạn nhân bị chết trong tình trạng lõa thể trên đồi.

Đại Tá Phạm Văn Sử - Thủ trưởng CSĐT công an tỉnh Hòa Bình cho biết, nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an huyện Tân lạc phối hợp với các cơ quan tố tụng điều tra khẩn trương làm rõ nghi phạm gây án, có căn cứ để ra Quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Bùi Văn Dũng.

Đại Tá Phạm Văn Sử đề nghị các tổ chức nhân dân nếu phát hiện đối tượng, cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ.

Đàm Ngọc Quang