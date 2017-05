Truy bắt nhóm thanh niên đâm chết cô gái trong nghĩa trang

TPHCM:

Ngày 8/5, Công an huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã An Nhơn Tây khiến 1 cô gái bị đâm chết.

Nạn nhân là Lê Hồng Hạnh (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, lúc 19h tối 7/5, Hạnh và Phạm Thị Kim Trang (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) hẹn gặp một nhóm 4 thanh niên tại khu vực nghĩa trang ấp Chợ Cũ 2 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi), để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra xô xát, ẩu đả. Một thanh niên trong nhóm cầm hung khí đâm Hạnh và Trang bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân Hạnh đã tử vong tại bệnh viện, còn nạn nhân Trang đang điều trị.

Hiện Công an đang khẩn trương truy bắt nhóm thanh niên gây ra vụ án nói trên.

