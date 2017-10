Triệt phá đường dây mua bán linh kiện súng tự chế từ Nam ra Bắc

Thái Bình:

Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Cơ quan An ninh điều tra (PA92), Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng”.

Từ tháng 3/2017, qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình nổi lên một số đối tượng có hành vi mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế qua các trang mạng. Qua điều tra, cơ quan An ninh, Công an tỉnh Thái Bình xác định được chủ trang mạng là: Nguyễn Thanh Hải (SN 1990), trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Văn Hưng (SN 1986), trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan An ninh thu giữ súng tự chế của các đối tượng

Cơ quan Công an tiến hành khám xét nhà các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vũ khí quân dụng như: súng côn, đạn bi đồng, súng K59 và nhiều phụ kiện chế tạo súng bắn hơi. Sau khi có đủ chứng cứ, Hải và Hưng đều bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố về tội tàng trữ, mua bán vũ khí trái phép.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận, thấy trên mạng internet có hướng dẫn cách chế tạo súng nên đã nảy sinh ý tưởng cung cấp phụ kiện cho các khách có nhu cầu.

Từ lời khai của hai đối tượng Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Hưng, được sự phối hợp của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập 28 đối tượng thuộc địa bàn các huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Kiến Xương, Đông Hưng..., thu giữ hơn 20 khẩu súng tự chế các loại, 20 nòng súng, 3 bầu nén khí và nhiều phụ kiện dùng để chế tạo vũ khí.

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm đều khai nhận đã đặt mua nhiều linh, phụ kiện trên mạng internet từ Hải và Hưng để lắp ráp, chế tạo súng hơi nhằm sử dụng vào mục đích bắn chim.

Được biết, 28 đối tượng trên không quen biết nhau, đa phần đều là các đối tượng có kinh nghiệm chế tạo súng lâu năm, mỗi đối tượng tự chế ra một loại phụ kiện khác nhau, sau đó thông qua các trang mạng xã hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tạo thành một đường dây khép kín.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Văn