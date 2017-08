Thuê xe tự lái rồi bỏ trốn

Thanh Hóa:

Theo đơn tố cáo của anh Lê Văn Bắc (SN 1981, trú tại số nhà 100, tiểu khu Nam Tiến, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) gửi đến cơ quan chức năng thì vào tối ngày 8/9/2016, Đỗ Đăng Tuấn (SN 1988, trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thuê chiếc xe ô tô con mang BKS 36A-204.12 (hiệu Daewoo Lacetti, trị giá hơn 400 triệu đồng) của gia đình anh với thời gian là 15 ngày.

Hợp đồng thuê xe của Tuấn và gia đình anh Bắc

Đến ngày 22/9/2016, khi hết hợp đồng thuê xe, không thấy Tuấn mang xe về trả, gia đình anh Bắc đã nhiều lần xuống nhà Tuấn để hỏi nhưng không liên lạc được.

Ngày 27/9/2016, gia đình anh Bắc đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an huyện Nông Cống để điều tra.

Ngày 4/10/2016, gia đình anh Bắc bắt gặp Tuấn tại thị trấn Nông Cống nên đã thông báo cho Công an huyện biết. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Công an huyện đã tiến hành tạm giữ Tuấn để lấy lời khai, sau đó Tuấn được thả.

Chiếc xe của gia đình anh Bắc được Tuấn thuê gần 1 năm vẫn chưa trả

Theo văn bản số 09/CSĐT của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống do Trung tá Nguyễn Văn Anh ký ngày 23/1/2017 về việc trả lời đơn thư của gia đình anh Bắc, nội dung văn bản nêu: Qua quá trình điều tra, xác định vào ngày 8/9/2016, Đỗ Đăng Tuấn có thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Lacetti mang BKS 36A-204.12 của gia đình anh Lê Văn Bắc với thời hạn là 15 ngày (đến ngày 22/9/2016). Sau khi thuê xe, Tuấn đã giao xe cho Chu Huỳnh Định (SN 1988, trú tại xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa) sử dụng. Đến nay, Tuấn chưa mang chiếc xe trên về trả cho gia đình anh Bắc. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đang tiến hành điều tra, xác minh theo quy định. Khi có kết quả sẽ thông báo đến cho gia đình anh Bắc.

“Cho đến nay, đã gần 1 năm trôi qua, gia đình tôi vẫn chưa nhận được kết luận nào từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống về sự việc. Trong khi đó, Đỗ Đăng Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương” – anh Bắc cho biết.

Được biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống cũng đang thụ lý điều tra việc Đỗ Đăng Tuấn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 27/8/2016 tại tiểu khu Hợp Nhất, thị trấn Nông Cống theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 131/CSĐT ngày 29/9/2016. Trong vụ án này, Tuấn khai nhận ngày 27/8/2016 có thuê 1 chiếc xe ô tô của anh Trần Văn Thanh (SN 1975, trú tại thị trấn Nông Cống) để đi cầm cố thế chấp.

Bình Minh