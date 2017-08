Thu cả kho vũ khí khi triệt phá lán ma túy nằm sâu trong rừng

Lương Văn Thăn tại cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương

Ngày 17/8, Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 1617M, bắt giữ Lương Văn Thăn (SN 1989, trú xã Xiêng My, Tương Dương).

Lương Văn Thăn là đối tượng có 1 tiền án 2 năm tù về tội danh liên quan ma túy. Sau khi ra tù, Thăn lập một căn lán cách biệt với người dân trong bản và sống ẩn dật ở đó.

Mặc dù Thăn rất hiếm khi ra ngoài nhưng xuất hiện một số đối tượng nghiện thường lai vãng đến khu vực này. Lương Văn Thăn được đưa vào tầm ngắm của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an huyện Tương Dương.

Mặc dù tuổi đời chưa phải là nhiều nhưng Lương Văn Thăn tỏ ra "cáo già" trong giới buôn hàng trắng. Gã không bao giờ trực tiếp thực hiện giao dịch ma túy mà thông qua hệ thống chân rết là các con nghiện. Các giao dịch mua bán ma túy thường chỉ được thực hiện qua điện thoại. Sau khi thống nhất giá cả, chỉ có 1 số ít đàn em thân tín của Thăn được phép vào khu vực buồng ngủ và nhận hàng qua khe cửa trước khi mang đi giao cho khách.

Số vũ khí thu giữ được tại lán của Lương Văn Thăn

Xung quanh lán, Thăn bố trí nhiều súng, mìn tự chế trong đó có 1 khẩu AK đã lên đạn để sẵn sàng "sống mái" với công an trong trường hợp bi vây bắt.

Sau thời gian dài theo dõi, chiều ngày 16/8, Ban chuyên án quyết định phá án. Trước sự đột kích bất ngờ của lực lượng công an, Lương Văn Thăn không kịp trở tay.

Ban chuyên án thu giữ tại chỗ 50g heroin, 22 viên hồng phiến, 1 khẩu súng AK có 9 viên đạn, 1 viên đã lên nòng; 5 khẩu súng tự chế các loại, 5 đao kiếm các loại, 4 quả mìn tự chế, 2 bình xịt hơi cay và 5 ĐTDĐ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Lương Văn Thăn khai nhận mua số ma túy trên của một số người Mông để sử dụng và bán cho các con nghiện.

Vụ án đang được Công an huyện Tương Dương điều tra mở rộng.

Hoàng Lam