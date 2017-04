Thông gia "bắt tay" buôn ma tuý, giấu trong thuốc lá, hộp sữa

Nghệ An:

Hơn 400 viên ma túy tổng hợp được Nam và Luận giấu trong vỏ bao thuốc lá, vỏ hộp sữa mang về xuôi tiêu thụ

Ngày 17/4, Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Nam (SN 1972) và Nguyễn Trọng Luận (SN 1986), cùng trú tại xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An để làm rõ hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Vào khoảng 12h ngày 16/4, tại khu vực cầu Cửa Rào (xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An), Tổ công tác Công an huyện Tương Dương phát một gói ni lông chứa các tinh thể màu trắng nghi ma túy đá dấu trong hốc cửa bên phải ghế phụ phía sau, xe taxi đang chở Nam và Luận. Trong túi của Luận, công an thu giữ thêm 1 vỏ bao thuốc lá và 1 vỏ hộp sữa trong túi của Luận có chứa các viên nén nghi hồng phiến và chất bột màu trắng nghi heroin.

Các đối tượng khai nhận các tang vật kể trên là ma túy, được mua ở khu vực đồi Dốc Kẽm (xã Yên Na, huyện Tương Dương) đang trên đường đưa về xuôi để tiêu thụ. Cơ quan chức năng xác định, số ma túy do Nam và Luận mua bán gồm 414 viên hồng phiến (tương đường 41,4 gam), 40 gam heroin và 1,14 gam ma túy đá.

Trần Hữu Nam và Nguyễn Trọng Luận vốn là thông gia (em trai Nam lấy em gái Luận), đều nghiện ma túy nên bàn nhau thuê taxi lên Tương Dương mua ma túy về bán kiếm lời. Cơ quan điều tra cho hay, Trần Hữu Nam đã từng có 2 tiền án liên quan đến ma túy.

