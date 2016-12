Thiếu nữ giết chồng hờ lãnh 4 năm tù

Ngày 23/12, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Phan Thị Mỹ Tiên (16 tuổi, quê Đồng Tháp) y án 4 năm tù giam về tội giết người.

Trước đó, Tiên bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 4 năm tù cùng tội danh trên. Sau bản án sơ thẩm, mẹ bị cáo Tiên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho con mình, đồng thời đại diện gia đình bị hại có đơn kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo Tiên.

Bị cáo Tiên lãnh 4 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Tiên và Khánh (17 tuổi, quê Đồng Tháp) có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng tại một nhà trọ thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Để có tiền trang trải cuộc sống, Tiên đi làm tiếp viên cho quán karaoke tại thị trấn Bến Lức. Còn Khánh không nghề nghiệp, hằng ngày đưa rước Tiên đi làm. Trong thời gian sống chung, giữa Tiên và Khánh thường xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông do Khánh nghi ngờ Tiên thường đi chơi với khách sau giờ làm nên mới về khuya. Khoảng 2h30 ngày 5/5/2016, sau khi Khánh rước Tiên về phòng trọ, Khánh và Tiên lại xảy ra cãi nhau vì Khánh cho rằng Tiên vừa đi chơi với khách. Trong lúc cãi nhau, Khánh xúc phạm đến người thân trong gia đình của Tiên và hăm dọa giết Tiên khiến cả hai xảy ra ẩu đả, đánh nhau.

Cáo trạng nêu chi tiết, do quá bức xúc về hành động của Khánh, Tiên chộp lấy con dao đứng đối diện Khánh và nói: “Dao này, giết tao đi”. Thấy Tiên cầm dao, Khánh cầm lấy cổ tay phải của Tiên để tước lấy con dao. Trong lúc giằng co, Tiên đâm một nhát vào ngực của Khánh khiến Khánh ngã xuống nệm, bất tỉnh. Thấy Khánh ra nhiều máu, Tiên liền chạy ra ngoài kêu chủ nhà trọ và những người xung quanh đến phụ đưa Khánh đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên Khánh tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Tiên đến Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

