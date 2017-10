Thanh niên mặc trang phục công an vào quán nhậu để ra oai

Cần Thơ

Trần Hữu Lợi, thường xuyên mặc sắc phục công an, ngồi quán nhậu để ra oai, "chém gió" (ảnh C.A)

Theo cơ quan chức năng, tối 25/10, người dân phát hiện nam thanh niên mặc trang phục cảnh sát, cấp hàm thượng uý ngồi nhậu tại quán Xuân Hồng (phường An Thới) với biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường đã phối hợp với Đội điều lệnh Phòng công tác chính trị Công an TP Cần Thơ và Công an phường An Thới mời anh ta về trụ sở.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Trần Hữu Lợi, sinh năm 1990, thường trú tại KV Phú Thành, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Lợi thừa nhận mua trang phục, cấp hàm, phù hiệu và một số vật dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng CAND qua mạng internet để đi nhậu và ra oai với bạn bè.

Được biết, Trần Hữu Lợi từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, thanh niên này nhiều lần giả danh cảnh sát, có mặt trong các quán nhậu.

Hiện Công an phường An Thới tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Tùng