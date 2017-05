Thành lập Đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Nghệ An

Nghi can Trần Thế Hùng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với số tiền 900 tỷ đồng vừa bị C50 - Bộ Công an và Công an Nghệ An triệt phá

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tình hình tội phạm sử dụng mạng internet để thực hiện các hành vi phạm tội như: phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, cá độ bóng đá, mại dâm, buôn bán trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ… gia tăng nhanh chóng, diễn biến phức tạp và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác như giết người, cướp tài sản, các băng nhóm lưu manh côn đồ chém giết, trả thù, sát hại lẫn nhau...

Cũng trong thời gian qua, với sự hỗ trợ từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 Bộ Công an, Công an Nghệ An đã triệt phá một số vụ án nổi cộm. Đơn cử như vụ triệt phá đường dây đánh bạc 900 tỷ đồng do Trần Thế Hùng (tức Hùng “Soa”, SN 1979, trú phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu vào cuối tháng 3/2017.

Trên cơ sở phân tích tình hình, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An dự báo thời gian tới nguy cơ tội phạm công nghệ cao sẽ càng phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây hậu quả khó lường và đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, trực thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45).

Đội có trách nhiệm giúp lãnh đạo Phòng PC45 tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh các chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; thực hiện tốt công tác điều tra nắm tình hình, phòng ngừa và tổ chức công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ công an cấp huyện thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này.

Vĩnh Khang