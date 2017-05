Bình Dương:

Tài xế xe tải gây mất điện 18 tỉnh thành bị 5 năm tù

Chiều ngày 17/5, TAND TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã đưa ra kết luận phiên xét xử sơ thẩm vụ án tài xế xe cẩu, cẩu cây dầu chạm vào đường dây điện 500kV Di Linh – Tân Định mất điện 18 tỉnh miền Nam, ảnh hưởng tới đường dây 220KV cung cấp điện cho Campuchia, tuyên phạt bị cáo Ngô Tấn Thảo (30 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội "Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện" với mức án 5 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 22/5/2013, bị cáo Thảo điều khiển xe tải cẩu để cẩu cây dầu cao trên 17 m, trong vườn ươm gần đường dây điện 500 KV Di Linh - Tân Định đi qua thành phố mới Bình Dương (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Trong quá trình bị cáo thực hiện công việc, ngọn cây dầu chạm vào đường dây Pha C gây ra sự cố mất điện khiến 18 tỉnh, thành khu vực miền Nam mất điện hoàn toàn, 4 tỉnh bị cúp một phần, 7,7 triệu khách hàng không có điện sử dụng.

Hiện trường vụ cây dầu chạm vào đường dây điện khiến 18 tỉnh thành mất điện.

Tại phiên tòa, bị cáo Thảo đổ lỗi do vườn ươm của nằm dưới đường dây 500 KV là vi phạm hành lang an toàn lưới điện nên khi cẩu cây dầu lên đã chạm vào đường dây. Tuy nhiên, HĐXX xác định vườn ươm cây dầu nằm cách xa hành lang an toàn lưới điện 14m, trong khi quy định là 7m. Các cá nhân, doanh nghiệp tới nay không ai nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường nên không xác định được thiệt hại.

Đại điện Tập đoàn điện lực Việt Nam yêu cầu chủ phương tiện bồi thường thiệt hại là hơn 5 tỷ đồng, chi phí cho việc đơn vị này khi xảy ra sự cố phải mua lại nguồn điện từ nơi khác.

Đại diện Viện KSND TP.Thủ Dầu Một yêu cầu truy tố tài xế Thảo mức án từ 5-6 năm tù.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Thảo 5 năm tù, yêu cầu chủ phương tiện phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại số tiền hơn 5 tỷ theo yêu cầu của Tập đoàn điện lực.

Trung Kiên