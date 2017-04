Tài xế taxi bị cướp đâm trọng thương trong đêm

Quảng Nam:

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, tối qua (9/4) có một hành khách gọi điện đến tổng đài hãng xe taxi Mai Linh Chi nhánh Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê một chiếc taxi toàn tuyến đi từ TP Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My với chiều dài khoảng 60km. Taxi mang BKS 92A-077.07 do tài xế Đỗ Cao Thương điều khiển đón khách tại đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ). Khi xe chạy đến thôn 4 xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My vào lúc 20h tối, hành khách trên xe rút dao trong người đâm anh Thương nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống và lục trong người nạn nhân lấy đi 1,2 triệu đồng. Sau đó, tên cướp bỏ đi.

Ghế ngồi của chiếc taxi dính nhiều vết máu của nạn nhân. (Ảnh: CTV)

Một lúc sau, tài xế Thương gượng dậy chạy xe xuống nhà người dân cầu cứu và được đưa kịp thời đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Qua một đêm điều trị, các vết thương của tài xế Thương đã ổn định, thoát khỏi cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được công an tiến hành điều tra để làm rõ.

Công Bính