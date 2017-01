Rút súng, dọa bắn người giữa sòng bạc ngày tết

Công an huyện Hóc Môn hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi sử dụng súng ngắn gây rối, dọa bắn người. Công an cũng đang trưng cầu giám định đối với khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn mà Sinh sở hữu.

Công an đang trưng cầu giám định số súng, đạn mà Sinh tàng trữ để có căn cứ xử lý đối tượng này. (Ảnh: Minh họa)

Bước đầu điều tra xác định, chiều 28/1 nhằm ngày mùng 1 tết Đinh Dậu, Sinh chơi cờ bạc với nhiều người khác tại 1 địa điểm ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Trong lúc chơi thì giữa Sinh và anh T.V.Tr (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Hóc Môn) phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Bất ngờ Sinh rút từ trong người ra 1 khẩu súng ngắn, dọa bắn anh Tr và giương súng về phía đám đông. Tuy nhiên anh Tr và những người có mặt tại hiện trường đã lập tức bao vây, tước đoạt khẩu súng, bắt giữ Sinh bàn giao cho Công an địa phương xử lý.

Theo đó, Công an xác định trong khẩu súng Sinh tàng trữ có 8 viên đạn, hiện chưa rõ chủng loại súng đạn. Công an đang giám định số tang vật trên để có căn cử xử lý Sinh theo các quy định pháp luật.

Theo An ninh thủ đô