(RÚNG ĐỘNG) Thầy giáo nghi sát hại "mẹ vợ", bắt cóc con trai người tình

Sáng 22-4, Chị Trần Thị Bích Cảnh (32 tuổi), trú tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đến Công an xã trình báo về việc mẹ mình là Nguyễn Thị Thịnh (71 tuổi) cùng con trai Trần Tiến Thụ (4 tuổi) bỗng dưng mất tích.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Lập Thạch sau khi nhận được tin đã ra thông báo truy tìm, đồng thời tổ chức lực lượng tìm nạn nhân.

Đến 6h sáng 23-4, Công an huyện nhận được thông tin tại chuồng lợn nhà chị Cảnh có một bao tải dứa dựng ở góc giống dáng ngồi của người. Ngay sau đó, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị chức năng của Công an tỉnh đến hiện trường tiến hành mở bao tải.

Lúc này, khi vừa mở ra là thi thể bà Thịnh trong tư thế ngồi, trên đầu có nhiều thương tích… Tuy nhiên, không tìm thấy cháu Thụ ở đâu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Lực lượng Công an khẩn trương khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, nổi lên có Trần Xuân Thu (54 tuổi), giáo viên của một trường tiểu học ở xã Vân Trục, là người tình của chị Cảnh.

Lực lượng Công an dẫn giải Trần Xuân Thu về cơ quan Công an làm việc

Khoảng 9h45’ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch) tổ công tác của Công an huyện và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Xuân Thu, giải cứu an toàn cháu Thụ khi đang bị đối tượng bế đi cùng đưa lên xe taxi.

Trước đấy, Thu vừa mua bộ quần áo mới và mặc luôn tại shop quần áo trên địa bàn thị trấn.

Theo thông tin ban đầu, chị Cảnh và Thu ở với nhau như vợ chồng nhưng không có hôn thú. Cháu Thụ là con riêng của chị này. Còn bà Thịnh thường ngày ở căn nhà ngang cạnh ngôi nhà của con gái. Hiện cơ quan CSĐT đang lấy lời khai của đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Minh Hiền

Công an nhân dân