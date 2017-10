Phá đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới, bắt 3 đối tượng thu 45 bánh heroin

45 bánh heroin bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4, ngày 25/10/2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chiến công xuất sắc bắt quả tang 3 đối tượng thu giữ tang vật là 45 bánh heroin.

Đối tượng Hà Công Hoan tại cơ quan công an

Qua một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây ma túy có số lượng lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia, vào hồi 13h30 ngày 25/10, sau khi nắm rõ di biến động của các đối tượng, nhận định thời cơ chín muồi đã đến, Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá án.

Đối tượng Hà Văn Cường

Tại km 62+500 quốc lộ 1A thuộc thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy bằng xe khách từ Hà Nội lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ. Tang vật thu giữ tại gầm ghế chỗ ngồi của các đối tượng 2 chiếc ba lô hành lý, bên trong chứa tổng cộng 45 bánh chất bột màu trắng nghi ma túy, các đối tượng khai nhận đó là heroin.

Đối tượng Hà Văn Thoan

Ba đối tượng gồm: Hà Văn Thoan (SN 1986) và Hà Công Hoan (SN 1985) cùng trú tại xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Hà Văn Cường (SN 1981 trú tại thôn Băng, xã Piềng Vẻ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bá Đoàn