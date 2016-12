Phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ, thu giữ nhiều hung khí

Quảng Nam:

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Hồ Xuân Thành (28 tuổi, trú xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đọc lệnh bắt một đối tượng trong đường dây cá độ

Kết quả điều tra cho thấy, cuối tháng 8/2016, Hồ Xuân Thành đã móc nối với một “nhà cái” tại TPHCM để tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại TP Tam Kỳ. Từ tài khoản tổng, Thành tạo các tài khoản con để cấp cho các chân rết phía dưới cá độ và tổ chức cá độ.

Cơ quan Công an xác định từ ngày 1/9 đến ngày 7/12/2016, tài khoản tổng do Thành tạo ra đã ghi nhận dữ liệu về 59.793 lượt đánh bạc, với tổng số tiền xấp xỉ 100 tỷ đồng.

Một số hung khí tự tạo của các đối tượng bị Cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: CA)

Tính đến ngày 24/12, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ này.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhiều đối tượng trong số này còn có hành vi đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen.

Khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng này, Công an TP Tam Kỳ đã thu giữ hàng chục mã tấu và dao tự tạo được sử dụng khi đi đòi nợ thuê hoặc dùng để đe dọa các con bạc nợ tiền chậm trả.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ một số đối tượng nằm trong đường dây gồm: Hồ Dương Phúc (SN 1987, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng nam), Trần Việt Dũng (SN 1986, trú xã Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam), Ôn Ngọc Hải (SN 1972, trú xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam), Huỳnh Mỹ Tú (SN 1990) và Võ Ngọc Trí (SN 1985, cùng trú xã Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Như Bình (SN 1988, trú xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1980, trú An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Các đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú gồm gồm Hồ Xuân Thành, Huỳnh Trần Ngọc Phú (SN 1984, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Lợi (SN 1988, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính